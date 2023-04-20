EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Meslek Rehberi
  4. Makine mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Makine Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Makine mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Makine Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

04.04.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite tercihlerinde öğrenciler çok dikkatli olmalıdır. Okuyacakları bu bölüm, meslek hayatlarını etkiler. Dolayısıyla kendi ilgi alanları olan ve yapmak istedikleri mesleği kapsayan bölümleri tercih etmeleri gerekir. Üniversitelerde oldukça sık tercih edilen bir bölüm olarak Makine öne çıkar. Bu alana ilgisi olan öğrenciler sayıca fazla olduğu için Makine Bölümüne yoğun bir talep vardır.

Makine mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Makine Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Günümüzde hemen her yerde makineler karşımıza çıkmaktadır. Üretimin devam etmesi, günlük hayatın kolaylaşması, çalışmaların daha verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için makineler büyük önem arz eder. Ancak bu makinelerin onarımı, muayenesi ve bakımı konusunda bilgili kişilere de ihtiyaç vardır. İşte bu noktada karşımıza Makine Bölümü çıkar. Makine Bölümünden mezun kişiler, makinelere dair tüm detayları bilerek olası bir arıza probleminde müdahale edebilir ya da bu arızaların yaşanmaması için gerekli kontrolleri yapabilir.

Makine Bölümü nedir?

Üniversitelerde yer alan Makine Bölümü, bu alanda çalışacak deneyimli ve profesyonel Makine Teknikeri yetiştirir. Bu disiplin; makinelerin ve donanımlarının parçaları, bu makinelerin arızaları ve çizimi ile ilgilenir. Bölümde okuyan öğrencilerin her türlü makineyi kullanması, bunların parçalarını bilgisayar destekli programlarla tasarlaması ve bakımını yapması amaçlanır. Makine Bölümünden mezun olduktan sonra öğrenciler hem teknik çizim hem de bilgisayar destekli çizim alanında deneyim sahibi olurlar. Bu sayede sektörün gelişmesine katkı sağlayarak Makine alanında önemli çalışmalar yapabilirler.

Müzecilik mezunları ne iş yapar? Müzecilik mezunları ne iş yapar?

Makine bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Makine Bölümü, üniversitelerin Meslek Yüksekokullarında yer alan bir önl isans bölümüdür. 2 yıllık olan bu bölümden mezun olan öğrenciler, Makine Teknikeri unvanı alır. 4 dönem boyunca tüm dersleri başarıyla tamamlayan ve mezuniyet koşullarına sahip olan öğrenciler, Makine Bölümü lisans diploması almaya hak kazanır. Bu alanda daha uzun süre okumak isteyen kişiler DGS'ye (Dikey Geçiş Sınav) girerek lisans programlarına geçebilir. Makine bölümünden DGS ile Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Enerji Yönetimi, Endüstri Mühendisliği gibi bölümlere geçiş yapmak mümkündür. Makine Bölümü dersleri:

  • Temel imalat işlemleri
  • Bilgisayar destekli çizim
  • Bilgisayar destekli imalat
  • Malzeme teknolojisi
  • Temel elektrik
  • İmalat işlemleri
  • Sac metal kalıp tekniği
  • Makine elemanları
  • Termodinamik
  • Hidrolik pnömatik sistemler
Muhasebe ve Denetim mezunları ne iş yapar? Muhasebe ve Denetim mezunları ne iş yapar?

Makine mezunları ne iş yapar?

Makine mezunları iş imkanları bakımından geniş bir alana sahiptir. Makinenin kullanıldığı her yerde bu kişilere ihtiyaç duyulur. Makine Bölümünden mezun olanlar; Kalite Kontrol Personeli, Makine Teknikeri ya da Üretim Personeli unvanı ile çalışabilir. Makine mezunlarının çalışabileceği sektörler; otomotiv, iklimlendirme, gıda, savunma, ilaç, plastik üretim vb.’dir. Üretimin yapıldığı tüm sektörlerde yoğun olarak makine kullanıldığı için bu makinelerin bakımı, temizliği ve onarımı konusunda Makine mezunlarına ihtiyaç duyulur. Ayrıca direkt makine üretimi yapılan yerlerde de iş bulabilirler. Bu makineleri üretme konusunda kendilerini geliştirirlerse, farklı alanlarda kullanılabilecek makineleri üreten şirketlerde çalışabilirler. Bu kişilerin görev ve yükümlülükleri arasında şunlar yer alır:

  • Makinelerin arızalarını tespit etmek amacıyla test yapmak, sonuçları analiz etmek
  • Ekipman ve makineleri temizlemek, yağlamak ve gerekli ayarları yapmak
  • Kırılmış parçaları onarmak ve yani parça üretimi için kaynak yapmak
  • Ekipman stokunu korumak amacıyla yeni ürünler temin etmek
  • Makine ve ekipmanlarda bulunan arızalı ve hatalı parçaları tamir etmek
  • Bilgisayardan kontrol edilen makineleri, kodlar ve talimatlar aracılığıyla programlamak
  • Test veya bakımlardan sonra ekipmanları yeniden monte etmek
  • Onarımın yeterli olup olmadığını anlamak için yeni onarılan makineyi çalıştırmak
Mimari Restorasyon mezunları ne iş yapar? Mimari Restorasyon mezunları ne iş yapar?

Makine mezunları nerelerde çalışır?

Makine Bölümü mezunları çalışma alanı olarak pek çok seçenek bulabilir. Hem kamu kurumlarında hem de özel sektörde pek çok Makine Teknikeri çalışır. Makine mezunlarının çalışabileceği yerler aşağıda verilmiştir:

  • Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü
  • Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
  • Türkiye Elektrik İletim A.Ş.Genel Müdürlüğü
  • Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü
  • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
  • Otomotiv şirketleri
  • Fabrikalar
  • Makine ve metal sanayi
  • Haddehaneler ve çelikhaneler
Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunları ne iş yapar? Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunları ne iş yapar?

Makine mezunlarının kamuda iş olanakları oldukça fazladır. KPSS’ye girip yeterli puanı aldıktan sonra tercih yapan ve atanan pek çok Makine mezunu vardır. Bu bölümden mezun olup önlisans KPSS’ye girdikten sonra şu kurumlarda iş bulmak mümkündür:

  • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
  • Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
  • Atatürk Orman Çiftliği Genel Müdürlüğü
  • Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

Makine mezunlarının özel sektörde iş olanakları da söz konusudur. Çünkü özel sektörde makinelerin kullanıldığı pek çok alan vardır. Üretim yapılan fabrikalar, şirketler ve atölyeler bunlar arasında sayılabilir. Özel sektörde Makine Teknikeri olarak çalışmak için sınava girmeye de gerek yoktur. Direkt iş başvurusu yaparak mülakatı geçmek yeterli olur. Aynı zamanda özel sektör çalışanları, dışardan iş alma ve kendi projelerini oluşturma konusunda da daha rahat olabilir. Bu sayede kendilerini istedikleri alanda geliştirebilirler.

Mekatronik Sistemler Mühendisliği mezunları ne iş yapar? Mekatronik Sistemler Mühendisliği mezunları ne iş yapar?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çalgı Yapım mezunları ne iş yapar?Çalgı Yapım mezunları ne iş yapar?
45 bin sözleşmeli öğretmen alımı! 45 bin sözleşmeli öğretmen alımı!
ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları sorgulama!ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları sorgulama!
Anahtar Kelimeler:
makine

En Çok Okunan Eğitim Haberler

BİLSEM SONUÇLARI 2023: BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Meb.gov.tr Bilim Sanat Merkezi sınav sonucu ekranı

BİLSEM SONUÇLARI 2023: BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Meb.gov.tr Bilim Sanat Merkezi sınav sonucu ekranı

AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI 2023: AÖF sınav giriş nasıl yapılır, nereden? Anadolu Üniversitesi Çevrimiçi Sınav Sistemi ekranı!

AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI 2023: AÖF sınav giriş nasıl yapılır, nereden? Anadolu Üniversitesi Çevrimiçi Sınav Sistemi ekranı!

Odyoloji mezunları ne iş yapar?

Odyoloji mezunları ne iş yapar?

Üniversitelerde hibrit eğitim başladı! Ara sınavlar...

Üniversitelerde hibrit eğitim başladı! Ara sınavlar...

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya bu cinsellik itirafını konuşuyor! “Günde 27 kez...”

Sosyal medya bu cinsellik itirafını konuşuyor! “Günde 27 kez...”

“Dilimin bir kısmını kestirdim. Şimdi daha iyi öpüşüyorum”

“Dilimin bir kısmını kestirdim. Şimdi daha iyi öpüşüyorum”

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Öğretmen ve öğrencilerin krema yalama yarışı velileri ayaklandırdı

Öğretmen ve öğrencilerin krema yalama yarışı velileri ayaklandırdı

Şehir efsanesiydi gerçek oldu! Aldatıldığını öğrenince hastalandı

Şehir efsanesiydi gerçek oldu! Aldatıldığını öğrenince hastalandı

Hırsızlık önleyici sırt çantasında 380 TL'nin üzerinde indirim!

Hırsızlık önleyici sırt çantasında 380 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.