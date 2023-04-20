Makine mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Makine Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Günümüzde hemen her yerde makineler karşımıza çıkmaktadır. Üretimin devam etmesi, günlük hayatın kolaylaşması, çalışmaların daha verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için makineler büyük önem arz eder. Ancak bu makinelerin onarımı, muayenesi ve bakımı konusunda bilgili kişilere de ihtiyaç vardır. İşte bu noktada karşımıza Makine Bölümü çıkar. Makine Bölümünden mezun kişiler, makinelere dair tüm detayları bilerek olası bir arıza probleminde müdahale edebilir ya da bu arızaların yaşanmaması için gerekli kontrolleri yapabilir.

Makine Bölümü nedir?

Üniversitelerde yer alan Makine Bölümü, bu alanda çalışacak deneyimli ve profesyonel Makine Teknikeri yetiştirir. Bu disiplin; makinelerin ve donanımlarının parçaları, bu makinelerin arızaları ve çizimi ile ilgilenir. Bölümde okuyan öğrencilerin her türlü makineyi kullanması, bunların parçalarını bilgisayar destekli programlarla tasarlaması ve bakımını yapması amaçlanır. Makine Bölümünden mezun olduktan sonra öğrenciler hem teknik çizim hem de bilgisayar destekli çizim alanında deneyim sahibi olurlar. Bu sayede sektörün gelişmesine katkı sağlayarak Makine alanında önemli çalışmalar yapabilirler.

Makine bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Makine Bölümü, üniversitelerin Meslek Yüksekokullarında yer alan bir önl isans bölümüdür. 2 yıllık olan bu bölümden mezun olan öğrenciler, Makine Teknikeri unvanı alır. 4 dönem boyunca tüm dersleri başarıyla tamamlayan ve mezuniyet koşullarına sahip olan öğrenciler, Makine Bölümü lisans diploması almaya hak kazanır. Bu alanda daha uzun süre okumak isteyen kişiler DGS'ye (Dikey Geçiş Sınav) girerek lisans programlarına geçebilir. Makine bölümünden DGS ile Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Enerji Yönetimi, Endüstri Mühendisliği gibi bölümlere geçiş yapmak mümkündür. Makine Bölümü dersleri:

Temel imalat işlemleri

Bilgisayar destekli çizim

Bilgisayar destekli imalat

Malzeme teknolojisi

Temel elektrik

İmalat işlemleri

Sac metal kalıp tekniği

Makine elemanları

Termodinamik

Hidrolik pnömatik sistemler

Makine mezunları ne iş yapar?

Makine mezunları iş imkanları bakımından geniş bir alana sahiptir. Makinenin kullanıldığı her yerde bu kişilere ihtiyaç duyulur. Makine Bölümünden mezun olanlar; Kalite Kontrol Personeli, Makine Teknikeri ya da Üretim Personeli unvanı ile çalışabilir. Makine mezunlarının çalışabileceği sektörler; otomotiv, iklimlendirme, gıda, savunma, ilaç, plastik üretim vb.’dir. Üretimin yapıldığı tüm sektörlerde yoğun olarak makine kullanıldığı için bu makinelerin bakımı, temizliği ve onarımı konusunda Makine mezunlarına ihtiyaç duyulur. Ayrıca direkt makine üretimi yapılan yerlerde de iş bulabilirler. Bu makineleri üretme konusunda kendilerini geliştirirlerse, farklı alanlarda kullanılabilecek makineleri üreten şirketlerde çalışabilirler. Bu kişilerin görev ve yükümlülükleri arasında şunlar yer alır:

Makinelerin arızalarını tespit etmek amacıyla test yapmak, sonuçları analiz etmek

Ekipman ve makineleri temizlemek, yağlamak ve gerekli ayarları yapmak

Kırılmış parçaları onarmak ve yani parça üretimi için kaynak yapmak

Ekipman stokunu korumak amacıyla yeni ürünler temin etmek

Makine ve ekipmanlarda bulunan arızalı ve hatalı parçaları tamir etmek

Bilgisayardan kontrol edilen makineleri, kodlar ve talimatlar aracılığıyla programlamak

Test veya bakımlardan sonra ekipmanları yeniden monte etmek

Onarımın yeterli olup olmadığını anlamak için yeni onarılan makineyi çalıştırmak

Makine mezunları nerelerde çalışır?

Makine Bölümü mezunları çalışma alanı olarak pek çok seçenek bulabilir. Hem kamu kurumlarında hem de özel sektörde pek çok Makine Teknikeri çalışır. Makine mezunlarının çalışabileceği yerler aşağıda verilmiştir:

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Türkiye Elektrik İletim A.Ş.Genel Müdürlüğü

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Otomotiv şirketleri

Fabrikalar

Makine ve metal sanayi

Haddehaneler ve çelikhaneler

Makine mezunlarının kamuda iş olanakları oldukça fazladır. KPSS’ye girip yeterli puanı aldıktan sonra tercih yapan ve atanan pek çok Makine mezunu vardır. Bu bölümden mezun olup önlisans KPSS’ye girdikten sonra şu kurumlarda iş bulmak mümkündür:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

Atatürk Orman Çiftliği Genel Müdürlüğü

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

Makine mezunlarının özel sektörde iş olanakları da söz konusudur. Çünkü özel sektörde makinelerin kullanıldığı pek çok alan vardır. Üretim yapılan fabrikalar, şirketler ve atölyeler bunlar arasında sayılabilir. Özel sektörde Makine Teknikeri olarak çalışmak için sınava girmeye de gerek yoktur. Direkt iş başvurusu yaparak mülakatı geçmek yeterli olur. Aynı zamanda özel sektör çalışanları, dışardan iş alma ve kendi projelerini oluşturma konusunda da daha rahat olabilir. Bu sayede kendilerini istedikleri alanda geliştirebilirler.