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İlginç Japon geleneği! Neden Japon öğrenciler okulda temizlik yapıyor?

06.08.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okullar tüm dünyada eğitimin verildiği en önemli kurumlardır. Öğrencilerin eğitimlerinin yanında okulda genel görgü kurallarını da öğretiliyor. Çocuklara ailelerinden aldıkları eğitimin yanında okulda gündelik hayatın pratiklerine dair bilgilerde veriliyor. Japonya’yı ilk kez ziyaret edenler öğrencilerin okulda temizlik yaptığını gördüğünde büyük bir şaşkınlık yatar. Peki bu kültürün nedeni nedir?

İlginç Japon geleneği! Neden Japon öğrenciler okulda temizlik yapıyor?

Japonya oldukça köklü kültürel geleneklere sahiptir. Asya öğretilerinin kucağındaki Japonya’da okulların büyük bir bölümünde temizlik işçileri çalışmıyor. Öğrenciler günlük rutinin bir parçası olarak dersten sonra okulu temizler.

Ders bitiminde öğrenciler evlerine gitmeden hemen önce okuldaki çeşitli alanları süpürmek ve temizlemek için yaklaşık 15 dakika harcıyorlar. Bu uygulamanın, öğrencilerin kişisel sorumluluk gibi yaşam becerilerini geliştirmeye yardımcı olduğuna inanılıyor. Öğrenciler bu rutini, aynı sınıfta olmayan diğer öğrencilerle etkileşim kurmak ve öğretmenlerle zaman geçirmek için bir fırsat olarak görüyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya
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