İlginç Japon geleneği! Neden Japon öğrenciler okulda temizlik yapıyor?

Japonya oldukça köklü kültürel geleneklere sahiptir. Asya öğretilerinin kucağındaki Japonya’da okulların büyük bir bölümünde temizlik işçileri çalışmıyor. Öğrenciler günlük rutinin bir parçası olarak dersten sonra okulu temizler.

Ders bitiminde öğrenciler evlerine gitmeden hemen önce okuldaki çeşitli alanları süpürmek ve temizlemek için yaklaşık 15 dakika harcıyorlar. Bu uygulamanın, öğrencilerin kişisel sorumluluk gibi yaşam becerilerini geliştirmeye yardımcı olduğuna inanılıyor. Öğrenciler bu rutini, aynı sınıfta olmayan diğer öğrencilerle etkileşim kurmak ve öğretmenlerle zaman geçirmek için bir fırsat olarak görüyorlar.



