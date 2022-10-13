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İlişki Durumu Karışık'ın Gülendam'ıydı... Cinsiyet değiştiren Aybike Esin Tumluer'in son hali

13.10.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlişki Durumu Karışık dizisinde Gülendam rolüyle ünlenen Aybike Esin Tumluer cinsiyet değiştirmişti. Cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası adını da değiştiren ve oyunculuğa devam eden Tumluer'in son hali ortaya çıktı. Adını Atlas Karan Tumluer yapan Aybike Esin Tumluer son halini sosyal medyadan paylaştı.

İlişki Durumu Karışık'ın Gülendam'ıydı... Cinsiyet değiştiren Aybike Esin Tumluer'in son hali

Başrollerini Berk Atan, Eda Ece ve Seren Şirince'nin paylaştığı İlişki Durumu Karışık dizisindeki Gülendam karakteriyle tanınan Aybike Esin Tumluer de cinsiyet değiştiren ünlüler arasında. 2017 yılında cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren oyuncu Aybike Esin Tumluer, adını Atlas Karan olarak değiştirmişti.

Ameliyattan sonra adını Atlas Karan Tumluer olarak değiştiren ünlü isim oyunculuk yapmaya devam ediyor. Sosyal medyada zaman zaman oynadığı oyunla ilgili paylaşımlar da yapan Atlas Karan Tumluer sporunu da aksatmıyor.

Ekran Alıntısı

CİNSİYET DEĞİŞİMİ SONRASI GÖRENLER YORUM YAĞDIRDI

Atlas Karan Tumluer olarak adını değişitren Aybike Esin'in son hali dikkat çekti.

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Cinsiyet değiştiren oyuncuyu görenler "Yakışıklı olmuş" yorumlarında bulundu.

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Aybike Esin İlişki Durumu Karışık, Her Şey Yolunda Merkez ve Ah Neriman gibi dizilerde rol almıştı.

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