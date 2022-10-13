İlişki Durumu Karışık'ın Gülendam'ıydı... Cinsiyet değiştiren Aybike Esin Tumluer'in son hali

Başrollerini Berk Atan, Eda Ece ve Seren Şirince'nin paylaştığı İlişki Durumu Karışık dizisindeki Gülendam karakteriyle tanınan Aybike Esin Tumluer de cinsiyet değiştiren ünlüler arasında. 2017 yılında cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren oyuncu Aybike Esin Tumluer, adını Atlas Karan olarak değiştirmişti.

Ameliyattan sonra adını Atlas Karan Tumluer olarak değiştiren ünlü isim oyunculuk yapmaya devam ediyor. Sosyal medyada zaman zaman oynadığı oyunla ilgili paylaşımlar da yapan Atlas Karan Tumluer sporunu da aksatmıyor.

CİNSİYET DEĞİŞİMİ SONRASI GÖRENLER YORUM YAĞDIRDI

Atlas Karan Tumluer olarak adını değişitren Aybike Esin'in son hali dikkat çekti.

Cinsiyet değiştiren oyuncuyu görenler "Yakışıklı olmuş" yorumlarında bulundu.

Aybike Esin İlişki Durumu Karışık, Her Şey Yolunda Merkez ve Ah Neriman gibi dizilerde rol almıştı.

