Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. İlişki durumu: Karmaşık! Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı

İlişki durumu: Karmaşık! Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı

19.07.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir spor firmasında çalışan 26 yaşındaki Whitney Franks, yöneticisi ile ilişki yaşıyordu. Sevgilisinin mağazada çalışan bir başka arkadaşıyla da ilişkisi olduğunu öğrendikten sonra kiralık bir kiralık katil tutarak diğer kadını öldürtmeyi planladığı iddia edilen genç kadın, cinayete teşvik ile suçlandı.

İlişki durumu: Karmaşık! Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı

26 yaşındaki Whitney Franks, bir spor firmasında çalışıyordu. Franks, uzun süreli bir evliliği olan iki çocuk babası yönetici James Prest ile ilişki içindeydi. Genç kadın, çalışma arkadaşı Ruut Ruutna'nın da Prest ile ilişkisi olduğunu öğrenince, internet üzerinden Ruutna'yı öldürtmek için bir suikastçı kiralamaya çalışmakla suçlandı.

GAZETECİ BULDU

Mahkeme, Franks'in internet üzerinden bir ilan açarak kendisine yardımcı olacak birini aradığını iddia etti. Franks'in tüyler ürpertici ilanı, anlaştığı potansiyel bir tetikçi tarafından değil, BBC'den bir araştırmacı gazeteci tarafından bulundu.

ADRES VERDİ

İlanda "Bir kadının öldürülmesini istiyorum. 1.000 sterlinim var ve daha fazlasını ödemeye hazırım. Bu kadın ben ve başkaları için pek çok soruna neden oldu. Lütfen bunu çözmemize yardım eder misin?" yazılıydı. İlanın yanında bir Facebook profili, iş arkadaşı Ruut Ruutna'nın adresi ve açıklaması vardı.

Gerilim filmi değil gerçek! 40 sene önce yasak aşk yüzünden karısını öldürdü lağım çukuru katil kocanın foyasını ortaya çıkardıGerilim filmi değil gerçek! 40 sene önce yasak aşk yüzünden karısını öldürdü lağım çukuru katil kocanın foyasını ortaya çıkardı

İKİSİ İLE DE BERABERDİ

patron

Perst ve Franks arasındaki ilişkinin 2016'da başladığı ve bir yıl sonra 2017'de Ruutna takıma katıldığında da hala sürmekte olduğu iddia edildi. O zamandan bu yana Perst, iki kadın ile de romantik bir ilişklenme içindeydi.

REDDETTİ

İlanı araştıran polisler, şimdilik yalnızca Ruutna'nın tehlikede olduğunu tespit edebildiklerini ve araştırmalarının sürdüğünü bildirdi. Cinayete teşvik suçlamasını reddeden Franks ise, kimseye bir saldırı emri vermeye niyeti olmadığını söyledi. Duruşma hala devam ediyor.

Akılalmaz intikam! Yasak aşkının kocasıyla 'kadınmış' gibi tanıştı, yaptıkları &quot;pes&quot; dedirttiAkılalmaz intikam! Yasak aşkının kocasıyla 'kadınmış' gibi tanıştı, yaptıkları "pes" dedirtti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
100 yaşındaki kadına tecavüz etti!100 yaşındaki kadına tecavüz etti!
Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?
Sınır tanımadı! Mayosunun üstünü kalçasına kadar indirip...Sınır tanımadı! Mayosunun üstünü kalçasına kadar indirip...
Anahtar Kelimeler:
yasak aşk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Başkasının bahçesine girdi! Pantolonunu çıkartıp soyunurken...

Başkasının bahçesine girdi! Pantolonunu çıkartıp soyunurken...

Kavga felaketle sonuçlandı! Metrelerce yüksekten düştüler

Kavga felaketle sonuçlandı! Metrelerce yüksekten düştüler

Sevdiği erkek “şişmansın” diyip reddetmişti! Değişimi şaşırttı

Sevdiği erkek “şişmansın” diyip reddetmişti! Değişimi şaşırttı

Maaşını arttırmış! Açıklayınca işinden kovuldu

Maaşını arttırmış! Açıklayınca işinden kovuldu

İlginizi Çekebilir

Çözümü herkesi şaşırttı! Karısı cinsel ilişki istemediğinde...

Çözümü herkesi şaşırttı! Karısı cinsel ilişki istemediğinde...

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.