İlişki durumu: Karmaşık! Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı

26 yaşındaki Whitney Franks, bir spor firmasında çalışıyordu. Franks, uzun süreli bir evliliği olan iki çocuk babası yönetici James Prest ile ilişki içindeydi. Genç kadın, çalışma arkadaşı Ruut Ruutna'nın da Prest ile ilişkisi olduğunu öğrenince, internet üzerinden Ruutna'yı öldürtmek için bir suikastçı kiralamaya çalışmakla suçlandı.

GAZETECİ BULDU

Mahkeme, Franks'in internet üzerinden bir ilan açarak kendisine yardımcı olacak birini aradığını iddia etti. Franks'in tüyler ürpertici ilanı, anlaştığı potansiyel bir tetikçi tarafından değil, BBC'den bir araştırmacı gazeteci tarafından bulundu.

ADRES VERDİ

İlanda "Bir kadının öldürülmesini istiyorum. 1.000 sterlinim var ve daha fazlasını ödemeye hazırım. Bu kadın ben ve başkaları için pek çok soruna neden oldu. Lütfen bunu çözmemize yardım eder misin?" yazılıydı. İlanın yanında bir Facebook profili, iş arkadaşı Ruut Ruutna'nın adresi ve açıklaması vardı.

İKİSİ İLE DE BERABERDİ

Perst ve Franks arasındaki ilişkinin 2016'da başladığı ve bir yıl sonra 2017'de Ruutna takıma katıldığında da hala sürmekte olduğu iddia edildi. O zamandan bu yana Perst, iki kadın ile de romantik bir ilişklenme içindeydi.

REDDETTİ

İlanı araştıran polisler, şimdilik yalnızca Ruutna'nın tehlikede olduğunu tespit edebildiklerini ve araştırmalarının sürdüğünü bildirdi. Cinayete teşvik suçlamasını reddeden Franks ise, kimseye bir saldırı emri vermeye niyeti olmadığını söyledi. Duruşma hala devam ediyor.



