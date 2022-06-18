Akılalmaz intikam! Yasak aşkının kocasıyla 'kadınmış' gibi tanıştı, yaptıkları "pes" dedirtti

Başkentte, ayrı evlilikleri olan ve yasak aşk yaşayan İbrahim G. ile Ayşe M. ayrıldıktan sonra yaşananlar akıllara durgunluk verdi. İbrahim G. ile ayrıldıktan sonra Ayşe G., yaşadığı yasak aşkı adamın eşine anlattı. İntikam almak isteyen İbrahim G. de, eski yasak aşkının kocasını, sosyal medyada "Yasemin" adıyla tanıştı. Kandırdığı adamdan gelen cinsel içerikli fotoğraf ve görüntülerle şantaj yapan İbrahim G., toplamda 65 bin TL kazandı. Yaşananların ortaya çıkması sonrası İbrahim G., dolandırıcılık suçundan hapis cezası aldı

YASAK AŞKININ KOCASINA ULAŞIP YAZIŞMAYA BAŞLADI

Ankara'da 2016 yılı Ağustos ayında evli İbrahim G. ile evli Ayşe M. ilişki yaşamaya başladı. Ayşe M., kaçma teklifini kabul etmeyen İbrahim G.'den ayrılıp, eşini arayarak yasak aşk yaşadıklarını söyledi. Eşi ile arası açılan İbrahim G. de intikam almak için Ayşe M.'nin eşi M.M.'yi sosyal medyada ‘Yasemin’ adında hesap açıp ekleyerek yazışmaya başladı.

FOTOĞRAF VE VİDEOLARLA ŞANTAJ YAPTI

İbrahim G., yazışırken kendisine cinsel içerikli video ve fotoğraflarını gönderen M.M.'ye şantaj yapmaya başladı. İbrahim G., M.M.'den fotoğraf ve videoları sosyal medyada paylaşacağını söyleyerek, toplam 65 bin TL aldı. Bir süre sonra Ayşe M.'nin durumu fark edip, eşinin yazıştığı 'Yasemin' adlı kişinin aslında İbrahim G. olduğu ortaya çıkınca M.M. şikayette bulundu.

HAPİS CEZASI ALDI

Tutuklanan İbrahim G. hakkında, Ankara Batı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'dolandırıcılık' ve 'şantaj' suçlarında dava açıldı. Aldığı parayı iade eden ve 2 ay sonra tahliye edilen İbrahim G. 'dolandırıcılık' suçundan 1 yıl 8 ay, 'şantaj' suçundan da 10 ay 5 gün hapis cezasına çarptırıldı.

AVUKAT UYARDI: İTİBAR ETMEYİN

Avukat Merve Nur Özkan, sosyal medyada para, çıplak fotoğraf isteyen kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini söyleyerek, "Bu olayın öğrenilmesi eski sevgilinin fark etmesi vasıtasıyla oluyor. Birbirlerine göndermiş oldukları fotoğraflar var. Mağdur taraf kendi fotoğrafını gönderiyor ama fail olan kişi internet üzerinden kadın fotoğrafları bulup, yüzünü keserek o şekilde fotoğraflar gönderiyor. Bu şekilde mağdur dolandırılıyor. Dolandırıcının eski sevgilisinin fark etmesi sebebiyle kim olduğu ortaya çıkıyor. Bu kişilerin açığa çıkmama ihtimali de oluyor. Bu konuyla alakalı elimize gelen çok dosya var. Buradaki olayda kişi fake hesap açmış olsa bile kendi IBAN numarasını paylaştığı için IBAN sahibi olarak ortaya çıkıyor; ama çoğu dolandırıcı dolandırırken başkalarının hesap numarasını kullanıyor. Bu şekilde başkaları da mağdur oluyor" diye konuştu. (DHA)

