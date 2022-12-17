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İlişki sesleri tüm otelde yankılandı! Kapılarının önünde bekleyip o anları çekti... “Bir saatten fazladır devam ediyor”

17.12.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Londra şehrindeki beş yıldızlı bir otelde kalan bir misafir yan odasından gelen cinsel ilişki seslerinin sonrasında şaşkına döndü. Çiftin kapısının önünde durarak sesleri kaydeden ve TikTok’tan paylaşan ‘UKHotelLife’ isimli kullanıcısı sosyal medyada gündem oldu.

İlişki sesleri tüm otelde yankılandı! Kapılarının önünde bekleyip o anları çekti... “Bir saatten fazladır devam ediyor”

İngiltere’deki otel yaşamlarının paylaşıldığı bir sosyal medya hesabındaki son gönderi kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. İsmi açıklanmayan bir çiftin otel odasının kapısındna çekilen cinsel ilişki sesleri, “Bir saatten fazladır devam ediyor” notuyla paylaşıldı. 219 numaralı odadan çekilen seslere ait görüntüler 5 binden fazla izlenmeye ulaştı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı bu tarz bir paylaşımın özel hayatı ihlal ettiği gerekçesiyle doğru bulmadıklarını belirterek tepki gösterdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise duruma dair eğlenceli paylaşımlar yaptı.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bir saatten uzun süre dayandıkları için onlara aferin” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Adil olmak gerekirse bunun doğru olduğunu düşünmedim” yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Asla böyle bir eğlencem olmadı” dedi.

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