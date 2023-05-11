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İlişki sırasında cinsel organının yandığını söyledi! Nedeni şaşkına çevirdi: Çok fazla acı sos yiyordu

11.05.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’un popüler cinsellik hesaplarından biri olan “Wednesdaywedrinkwine (Çarşamba şarap içiyoruz)” hesabına konuk olan Melissa Tattam yaptığı itirafla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Uzun süredir bir ilişkisi olduğundan söz eden Tattam, ilişki sırasında cinsel organının yandığını dile getirdi. Cinsel ilişkide zorlandığı noktada Tattam bu yanma hissinin partnerinin sürekli olarak tükettiği acı sostan kaynaklandığını öğrendiğini söyledi.

İlişki sırasında cinsel organının yandığını söyledi! Nedeni şaşkına çevirdi: Çok fazla acı sos yiyordu

TikTok’ta kadınların bir araya toplanarak cinsellik üzerine sohbetler gerçekleştirdiği bir kanal olan “Wednesdaywedrinkwine (Çarşamba şarap içiyoruz)” son videosuyla bir kez daha gündem yarattı. Partneriyle her cinsel ilişki yaşadığında cinsel organının yandığından söz eden br kadın nedenini açıkladığında ise herkesi şaşkına çevirdi. Cinsel birliktelik yaşama konusunda zorlandığı noktada Tattam bu durumun partnerinin adeta bağımlısı olduğu acı sostan kaynaklandığını öğrendiler.

ENFEKSİYONDAN ŞÜPHELENDİ

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Tattam yaşadığı zorluğun nedeninin bir enfeksiyon olduğunu düşünerek ilk adımda doktora başvurdu. Doktorlar tarafından yapılan testlerde herhangi bir sorunla karşılmaması üzerine Tattam, “Menisinin tadına baktığımda baharatlı olduğunu keşfettim. Acı sos gibiydi. Çok fazla acı sos yiyordu. Gerçek nedeni bu” dedi.

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