İlişki sırasında cinsel organının yandığını söyledi! Nedeni şaşkına çevirdi: Çok fazla acı sos yiyordu

TikTok’ta kadınların bir araya toplanarak cinsellik üzerine sohbetler gerçekleştirdiği bir kanal olan “Wednesdaywedrinkwine (Çarşamba şarap içiyoruz)” son videosuyla bir kez daha gündem yarattı. Partneriyle her cinsel ilişki yaşadığında cinsel organının yandığından söz eden br kadın nedenini açıkladığında ise herkesi şaşkına çevirdi. Cinsel birliktelik yaşama konusunda zorlandığı noktada Tattam bu durumun partnerinin adeta bağımlısı olduğu acı sostan kaynaklandığını öğrendiler.

ENFEKSİYONDAN ŞÜPHELENDİ

Tattam yaşadığı zorluğun nedeninin bir enfeksiyon olduğunu düşünerek ilk adımda doktora başvurdu. Doktorlar tarafından yapılan testlerde herhangi bir sorunla karşılmaması üzerine Tattam, “Menisinin tadına baktığımda baharatlı olduğunu keşfettim. Acı sos gibiydi. Çok fazla acı sos yiyordu. Gerçek nedeni bu” dedi.