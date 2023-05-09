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Doğumda skandal! Babasının gözü önünde yenidoğan bebeğinin başı gövdesinden ayrıldı... “Doktorlar geri dikti ama...”

09.05.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’da gerçekleşen doğum sırasında yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Ranielly Coelho Santos ve Victor da Silva, yeni doğan kızları Emanuelly'nin başının gövdesinden ayrıldığını ve doktorların kopan başı diktiklerini iddia etti. Bebeklerinin ihmal yüzünden hayatını kaybettiğini söyleyen acılı ailenin iddiaları sonrasında hastane hakkında soruşturma başlatıldı.

Doğumda skandal! Babasının gözü önünde yenidoğan bebeğinin başı gövdesinden ayrıldı... “Doktorlar geri dikti ama...”

Brezilya’nın Belo Horizonte kentindeki bir hastaneden anne Ranilly Coelho Santos doğum yaptı. 1 Mayıs’ta gerçekleşen doğum sırasında anne Ranielly Coelho Santos ve baba Victor da Silva, yeni doğan kızları Emanuelly’i kaybetti. Anne doğum sırasında doktorların ihmalkarlığı nedeniyle kızının kafasının bedeninden ayrıldığını ve doktorların yeniden kopan başı gövdesine diktiklerini söyledi. Aile kızlarının doğum sırasında hayatta olduğunu ancak sonrasında ölüm haberini aldıklarını söyledi. Ranielly’nin annesi doğumun ardından torununu gördüğünde boynunda dikiş izleri olduğunu fark ettiğini söyledi.

“KIYAFETLERİ AÇMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR”

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Doğumdan sonra bebeği vedalaşması için ailenin yanına getirdiklerinde Ranilly, “Bebeğimin kıyafetlerini çıkartmak istedi. Annemin kıyafetleri açmasını engellemeye çalıştılar. Annem o sırada boynundaki dikiş izlerini gördü” dedi.

Eşinin doğumu sırasında doğumhanede olduğunu belirten baba Victor ise, “Eşimin doğumuna başladıklarında 7 aylık hamileydi. Elleriyle çocuğun başını çekmeye başladılar ve karıma itmesini söylediler. Sonunda gücü kalmamıştı. Genel anestezi verip bayılttılar. Bebek dışarı çıktığında çok kan vardı. Doğumhaneden beni güvenlikle çıkarttılar. Bebeğimin kafasını koparttılar ve doktorlar geri dikti ama kurtaramadık” diye konuştu.

AYNI GÜN DEFNEDİLDİ

Polis tarafından yapılan açıklamada olayın soruşturmasının devam ettiği belirtilirken hastanenin bebeğin cenazesinin tüm masraflarını karşılayacağı aktarıldı.Öte yandan bebeğin cenazesinin 8 Mayıs Pazartesi aileye verildiği ve aynı gün gömüldüğü de basınla paylaşıldı.

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Brezilya doğum yenidoğan bebek

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