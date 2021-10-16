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İlişkileri büyük bir skandalla başlamıştı! Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç yaş aldıkça daha da güzelleşti

16.10.2021 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hülya Avşar’ın eski kocası Kaya Çilingiroğlu, bir döneme aldatma skandalıyla damga vurmuştu. Ünlü iş insanı Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içerisindeki değişimi dikkat çekti. Yaş alan Tanyolaç, daha da güzelleşti.

İlişkileri büyük bir skandalla başlamıştı! Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç yaş aldıkça daha da güzelleşti

Feraye Tanyolaç ve Kaya Çilingiroğlu çifti bir döneme damga vurdu. Hatta Çilingiroğlu'nun Hülya Avşar'ı Feraye Tanyolaç ile aldattığı haberleri o dönem magazin gazetelerinin manşetlerini süslemişti. Yıllardır gözlerden uzak yaşayan Tanyolaç'ın yıllar içerisindeki değişimi ise göze çarptı. Şimdilerde 51 yaşında olan Tanyolaç'ın yaş aldıkça güzelleştiği görüldü.

2009 YILINDA EVLENDİLER

1997 yılında dünyaevine giren Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, magazin dünyasının en dikkat çeken çiftlerindendi. Ancak Kaya Çilingiroğlu'nun Hülya Avşar'ı Feraye Tanyolaç ile aldattığı iddialarından sonra çift, 2005 yılında ayrılma kararı aldı. Çilingiroğlu, 2009 yılında Feraye Tanyolaç ile dünyaevine girdi ancak bu evlilik 2014 yılında noktalandı. Kameralardan uzak bir yaşam süren Feraye Tanyolaç'ın son hali gündem oldu.

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"SİZ FERAYE'Yİ NEREDEN TANIYORSUNUZ"

Geçmişte, bir magazin muhabirinin Kaya Çilingiroğlu'na yönelttiği ''Kaya Bey, Ferrari'niz yeni mi?'' sorusuyla gerçekler ortaya çıkmıştı. Çilingiroğlu muhabire ''Siz Feraye'yi nereden tanıyorsunuz?'' yanıtını vermişti ve sır perdesi aralanmıştı.

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2009-2014 yılları arasında evli kalan Feraye Tanyolaç ve Kaya Çilingiroğlu, hala oğulları Hüseyin için zaman zaman bir araya geliyorlar.

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