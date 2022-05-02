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Sosyal medya kullanıcısının itirafı herkesi şaşırttı! Damadıyla cinsel ilişkiye giren kayınvalide aileyi dağıttı

02.05.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Clein’ isimli bir sosyal medya kullanıcısı ‘İngiltere’nin Güzin Ablası’ olarak kabul edilen Coleen Nolan’a yaptığı itiraflar herkesi şaşırtmayı başardı. Kendi köşesinde insanların dertlerini dinleyerek çözüm üretmek için yazılar yazan Nolan’ın son paylaşımı tepkilere neden oldu. Clein, annesi ve evlenmek üzere olduğu nişanlısını cinsle ilişkiye girdikleri sırada yakaladığını söyledi. Durumu babasına anlatması üzerine ise ebeveynlerinin evlilikleri bitti.

Sosyal medya kullanıcısının itirafı herkesi şaşırttı! Damadıyla cinsel ilişkiye giren kayınvalide aileyi dağıttı

Türkiye’ye bir dönem damga vuran ve her gün herkesin yakından takip ettiği Güzin Abla köşesi İngiltere’de Coleen Nolan tarafından yazılıyor. Nolan’ın köşesini her gün birbirinden ilginç itiraflar ve olaylar süslüyor. Clein isimli bir kadın tarafından yapılan itiraf ise herkesi şaşırtmaya yetti.

“CİNSEL İLİŞKİ SIRASINDA YAKALADIM”

Clein olayın annesi ve o dönemde nişanlı olduğu kişiyi aile evlerindeki yatakta cinsel ilişkiye girerken yakalamasıyla başladığını söyledi. Bu olayın ardından uzun bir süre aldatılmanın travmasını atlatamadığını belirten Clein, annesine karşı büyük bir öfke beslediğini anlattı.

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DURUMU BABASINA ANLATINCA OLAYLAR KARIŞTI

Annesi ve nişanlısının ihanetini kendi gözleriyle gördükten sonra Clein durumu babasına anlatmaya karar verdi. Baba yaşananlar karşısında büyük bir tepki gösterdi. Olayın herkes tarafındna öğrenilmesinden sonra ise Clein’in annesi ve babası boşandı. Ayrıca Clein evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısından da ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İngiltere
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