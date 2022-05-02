Şaka olarak başlamıştı! İlişkilerine başka bir kadını davet edince çokeşliliğe geçiş yaptılar

Evli bir çift, çokeşli olmakla ilgili bir şaka yaptıktan sonra ilişkilerindeki sır perdesini kaldırdı. 25 yaşındaki Tom ve 24 yaşındaki karısı Lesley Hillyard 2017'de evlenmişlerdi ve ikisi de birbirlerinin biseksüel olduğunu biliyordu. Doğu Sussex'te yaşayan çift, başka bir kadını davet etme şakasının ardından ilişkilerini bir üst seviyeye taşımaya karar verdi. İki yıldır kız arkadaşları Emme Coomber ile yaşayan çift şimdiler de ise çocuk sahibi olmayı tartışıyor.

HER ŞEYİ PAYLAŞIYORLAR

İnsanların ilişkilerine karşı önyargıları bulunduğunu dile getiren çift, ev işleri ve eve ait faturalarda dahil olmak üzere bütün sorumlulukları paylaştıklarını dile getirdi. Toplumsal normlar göz önünde bulundurulduğunda ilişkilerinin sapıklık olarak nitelendirildiğini ifade eden Lesley, “İnsanların ilişkimiz hakkında önyargıları var. İnsanlar toplulukları düşündüklerinde çılgın bir sapkınlık olarak niteliyor. Ancak öyle bir durum söz konusu değil” dedi.

“HEPİMİZ BİRBİRİMİZE AŞIĞIZ”

İlişkilerinin sadakat çerçevesinde devam ettiğini söyleyen Lesley, “Hepimiz birbirimize aşığız. Sanırım bazı insanlar bizim eş değiştiren insanlar olduğumuzu düşünüyor. Ancak bu doğru değil. Birbirimize sadakatle bağlıyız. Kimse kimseyi başka bir kişiyle aldatmıyor. Bunu aklından dahi geçirmiyor” diye konuştu.



