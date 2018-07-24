'İlişkimiz hiç eksilmiyor'

K\u0131van\u00e7 Kasabal\u0131 ile Can adl\u0131 bir o\u011fullar\u0131 olan Sedef Avc\u0131, "Birbirimizin hayat\u0131n\u0131 engellemiyoruz. Bu nedenle ili\u015fkimiz hi\u00e7 eksilmiyor. K\u0131van\u00e7 kar\u015f\u0131ma \u00e7\u0131kmasayd\u0131 evlili\u011fi d\u00fc\u015f\u00fcnmezdim" dedi. PARTNERYavrusu \u00e7aresizce bakt\u0131! Aslanlar\u0131 \u00e7aresizce izledi, sonra...'Ayr\u0131lsak da Beraberiz'in efsane ikilisi y\u0131llar sonra bir araya geldiABD bas\u0131n\u0131 yazd\u0131! Nusret'in b\u00fcy\u00fck ba\u015far\u0131s\u0131
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