MAGAZİN

'İlişkimiz hiç eksilmiyor'

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.07.2018 14:32 | Son Güncelleme

Oyuncu çift Sedef Avcı (36) ile Kıvanç Kasabalı'nın (43) evliliği 13'üncü yılını doldurdu.

'İlişkimiz hiç eksilmiyor'

Kıvanç Kasabalı ile Can adlı bir oğulları olan Sedef Avcı, "Birbirimizin hayatını engellemiyoruz. Bu nedenle ilişkimiz hiç eksilmiyor. Kıvanç karşıma çıkmasaydı evliliği düşünmezdim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sedef Avcı kıvanç kasabalı

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