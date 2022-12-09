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'İlk görüşte aşık oldum' Biri Aldatmak'ın Sezai'si diğeri Bir Peri Masalı'nın Harika'sı! "Kabadayı gibi..."

09.12.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Peri Masalı dizisinde canlandırdığı Harika karakteriyle büyük ilgi gören ünlü oyuncu Nazan Kesal, katıldığı programda çok özel açıklamalar yaptı. Aldatmak dizisinde Sezai karakterini canlandıran Ercan Kesal ile evli olan ünlü oyuncu eşine ilk görüşte aşık olduğunu anlattı. Samimi itiraflarda bulunan Nazan Kesal, Ercan Bey'in sert, kabadayı gibi görünse de öyle bir insan olmadığını söyledi. Kesal "Ben Ercan'ı görür görmez 'İşte bu' demiştim yani." şeklinde konuştu.

'İlk görüşte aşık oldum' Biri Aldatmak'ın Sezai'si diğeri Bir Peri Masalı'nın Harika'sı! "Kabadayı gibi..."

NTV ekranlarında yayınlanan Ahmet Mümtaz Taylan ile Empati programının 17. bölüm konuğu son olarak rol aldığı Bir Peri Masalı dizisinde Harika karakterini canlandıran Nazan Kesal oldu. Fazilet Hanım ve Kızları ve Bir Zamanlar Çukurova dizilerindeki performanslarıyla da geniş kitleler tarafından tanınan ve çok sevilen Kesal, hayatına dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aldatmak dizisinde Sezai karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ercan Kesal ile evli olan Nazan Kesal, eşine ilk görüşte aşık olduğunu da anlattı. İşte detaylar...

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"ERCAN'A İLK GÖRÜŞTE AŞIK OLDUM"

Taylan, "Siz Ercan Bey'e ilk görüşte mi aşık oldunuz?" sorusunu yöneltince Nazan Kesal, "Evet" yanıtını verdi. Taylan "O sert adam, o kabadayı görünüşlü doktor beye hemen ilk görüşte mi aşık oldunuz?" diye sorunca Kesal şu ifadeleri kullandı:

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"Sert, kabadayı gibi görünse de öyle bir insan değil tabii ki. Ben 90'lı yıllarda tanışmıştım ilk Ercan'la. Bir aura dediğimiz şey var ya hepimizde bizi dost olmaya iten. Bizi eş olmaya iten. İki insanın bir araya gelmesinde ihtiyaç duyduğumuz şey, o aura bence oradaki zıtlıkların uyumu da olabiliyor bazen. Bazen benzerliklerin uyumu da oluyor. Ben Ercan'ı görür görmez 'İşte bu' demiştim yani."

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