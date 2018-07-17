İlk yerli vampir dizisi Yaşamayanlar'ın fragmanı yayınlandı! İşte Yaşamayanlar dizisi konusu ve oyuncuları

BluTV , konusuyla Türkiye'de bir ilk olan diziye imza atıyor. Çekimleri geçen ay tamamlanan vampir dizisinin tanıtım videosu yayınlandı.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Filmloverss'ta yer alan habere göre, Masum, 7 Yüz, Sıfır Bir – Bir Zamanlar Adana'da gibi, izleyicinin geleneksel televizyon kanallarında göremediği farklı projelerle Türkiye'nin en sevilen dijital televizyon platformlarından biri haline gelen BluTV, 'Yaşamayanlar' isimli alışılmadık bir projeye daha imza atarak Türkiye'de yapılmış ilk vampir dizisini gerçekleştiriyor.

BAŞROLLERİNDE ELÇİN SANGU VE BİRKAN SOKULLU VAR

Başrollerini Elçin Sangu, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç'in paylaştığı dizinin yaratıcılığını ve yönetmenliğini Alphan Eşeli üstleniyor. Çarpıcı konusuyla oldukça dikkat çekecek olan dizinin senaryosunu Şamil Yılmaz kaleme alıyor. Dizinin görüntü yönetmeni Tariel Meliava ise izleyicileri gizemli ve heyecan dolu dünyanın içine sürükleyecek görüntülere imza atıyor.

Dizinin yapımcılığını Bubi Film, Ran Film, Braveborn ve İstanbul '74 üstleniyor.