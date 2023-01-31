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İlk zıt anlamlısı nedir? İlkin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

30.01.2023 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı kelimelerde iki farklı kelime aynı varlığı veya aynı durumu kast ederken zıt anlamlı kelimelerde birbirinin tam karşıtı olan varlıklar veya olaylar iki farklı kelimeyle kast edilir. Bu kavramları bilerek konuşmak bizi iyi birer dil kullanıcısı ve iyi konuşmacılar yapar. İlk kelimesini günlük yaşantımızda genel olarak zaman, sıra, yer ve önem bakımından ötekilerden önce gelen anlamlarında kullanırız. Peki, ilk kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

İlk zıt anlamlısı nedir? İlkin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Kelimeler binlerce yıllık bir tarihe sahiptir. İnsalığın ilk dönemlerinden bugüne birçok iletişim yolu denemiş ve bunların en etkilisi de dil olmuştur. Dili kullanarak iletişime geçen uygarlıklar bu yollarla diploması, din, ticaret gibi alanlarda birbirleriyle etkileşim hâlinde olmuşlardır. Uygarlıkların etkileşimleri bu alanlarla sınırlı kalmamış, insanlar birbirlerine dillerinden de sözcükler verip onların dillerinde sözcükler almışlardır. İlk kelimesi köken bakımından Türkçe bir kelimedir. Bazı görüşlere göre Eski Türk dillerinde ilki şeklindeyken günümüze gelindiğinde ilk olarak evrilmiştir. TDK’ye göre ilk kelimesinin anlamları şunlardır:

  • (Sıfat) Zaman, sıra, yer ve önem bakımından ötekilerden önce gelen.
  • (İsim) Herhangi bir şeyin en önde olanı, önce geleni.
  • (Zarf) Birinci olarak, en başta.

Bunlarla birlikte ilk kelimesinin de içinde bulunduğu ‘’ilkokul’’, ‘’ilk yardım’’, ‘’ilk dördün’’, ‘’ilkyarı’’ gibi birleşik kelimeler ve ‘’ İlk vuran okçudur’’, ‘’ Ev sahibi mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi’’, ‘’İlk göz ağrısı’’ gibi atasözlerimiz ve deyimlerimiz de mevcuttur.

Sulu zıt anlamlısı nedir? Sulu zıt anlamlısı nedir?

İlk kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçemiz içerdiği kelimeler bakımından çok zengin bir dil örneğidir. Zıt anlamlı sözcükler de kelimede anlam konusunun önemli bir parçasıdır. Eş anlamlı kelimelerde olduğu gibi zıt anlamlı kelimelerde de varlıklar arasında bir ilişki olması mecburdur. İlk kelimesini günlük yaşantımızda birçok yerde kullanırız. Oyunlarda, yarışmalarda herhangi bir durumda veya olayda sıralama belirtirken en önce geleni kastetmek için ona ilk deriz. Cümle içinde kullandığımızda hem sıfat hem zarf hem de isim halinde kullanabiliriz. İlk kelimesinin tam karşıtlığını ifade edebilecek zıttı bir sözcük de mevcuttur. İlkin zıt anlamlısı olan kelime sıfat görevinde kullanılır. İlk zıt anlamlısı kelime:

  • Son

İlk kelimesinin zıt anlamı olan son kelimesi de yine eski Türk dillerine dayanan son sözcüğüdür. İlk sözcüğünün tam karşıtı olan son sözcüğü de bir durumda veya olayda sıralama belirtilirken sıralamanın en arkasındaki veya geç kalanını betimlemek, kastetmek için kullanılır. Birbirleriyle birlikte birçok cümlede kullanılırlar.

Son zıt anlamlısı nedir? Son zıt anlamlısı nedir?

İlkin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

İlkin zıt anlamlısı olan ve ilk kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

  • Akşam düzenlediğimiz partiye ilk İpek en son da Pınar katıldı.
    • Bu başımıza ilk defa gelen bir şey değildi ve belli ki son defa da olmayacaktı.
    • Koşu yarışının ilk sırasında Mustafa son sırasındaysa Hasan bulunuyordu.
    • Çocukluk aşkımsın, ilk göz ağrımsın kimseyi senin gibi sevmedim.
İç zıt anlamlısı nedir? İç zıt anlamlısı nedir?

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