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İlker Aksum'dan 20 Dakika itirafı! 'Arap bir prensin siparişiydi'

DİZİ HABERLERİ  | 22.05.2020 10:30 | Son Güncelleme

Son olarak Ramo dizisinde Hasan'ı canladıran İlker Aksum katıldığı bir canlı yayında söylediği sözlerle ve itirafıyla şoke etti. Aksum 20 Dakika dizisiyle ilgili bomba açıklamalar yaptı.

İlker Aksum'dan 20 Dakika itirafı! 'Arap bir prensin siparişiydi'

Oyuncu İlker Aksum, Mehmet Fatih Ertürkmen’in Instagram yayınına konuk oldu. Son olarak Ramo dizisinde oynayan Aksum bir itirafta bulundu.

Aksum daha önce oynadığı 20 Dakika dizisi ile ilgili “20 Dakika dizisi, Arap bir prensin siparişiydi. 30 bölümlük bir işti. Bazen para için iş yapıyorsun, bazen üstüne para verdiğin projeler oluyor. Kör topal bu yaşa geldik" itirafıyla dikkat çekti.

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Ay Yapım tarafından hazırlanan dizide İlker Aksum Tuba Büyüküstün, Müjde Uzman gibi oyuncularla birlikte rol almıştı.


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