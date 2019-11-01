İlker Başbuğ: Barış Pınarı Harekatı zorunluydu, terör koridorunu parçaladınız

Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen Beyoğlu Sohbetlerinin ‘Kurtuluş Mücadelemiz ve Cumhuriyet’ konulu programına konuşmacı olarak Eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ katıldı.

Toplantıda Başbuğ’un yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, meclis üyeleri, dini cemaat liderleri, iş ve sanat dünyasını önde gelen isimleri de yer aldı. Toplantı katılımcılar tarafından soru cevap şeklinde devam etti. Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ davetlilere iki kitabını hediye etti. Söyleşi sonunda ise Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’a cevher kase hediye etti. Beyoğlu Sohbetleri’ne konuk olan İlker Başbuğ, Cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleşen devrimler ile günümüzde bağımsız ve güçlü Türkiye için atılan adımları değerlendirdi.

"BEYOĞLU'NDA BAŞLAYAN BİR KURTULUŞ SAVAŞI MÜCADELEMİZ VAR"

Cumhuriyet’in ilan edilişinin yıl dönümü münasebetiyle bir araya geldiğini söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “96 yıl öncesinde Beyoğlu’nda başlayan bir kurtuluş savaşı mücadelemiz var. 16 Mayıs 1019’da bandırma vapuru kurtuluş savaşını başlatmak üzere Mustafa Kemal’i Beyoğlu Galata Limanı’ndan bandırma vapuruna binip Samsun’a gittiği gündür. İçinde bulunduğumuz bina Mustafa Kemal Atatürk’ün buraya gelip çalıştığı ve kaldığı bir binadır. Bugün de Cumhuriyet’imizin ilan edilişinin yıl dönümü münasebetiyle hem milli mücadelemizi hem Cumhuriyet’imizi hem de değerli komutanımızdan dinlemek istedik. İstiyorum ki burada Cumhuriyet’imizi kutlarken şehitlerimizi yad edip o günleri hatırlarken gazilerimizin de hatıralarını dinleme fırsatımız oldu” dedi.