İlker İnanoğlu rol aldığı Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı Kanal D'de ekrana geldi. Dizinin 614. bölümü 11 Şubat Cuma (bu akşam) yayınlanacak. Araka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanındaki bir detay olay oldu. Görüntüde Engin Balkan'ın cenaze sahneleri dikkat çekti. Peki İlker İnanoğlu Arka Sokaklar dizisinden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar Engin ölüyor mu? Engin Balkan'ı oynayan İlker İnanoğlu dizide olmayacak mı? Arka Sokaklar'ın 614. bölümüne ilişkin detaylara haberimizde yer verdik.

İLKER İNANOĞLU ARKA SOKAKLAR DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

İlker İnanoğlu'nun canlandırdığı Engin karakteri 613. bölümde namlunun ucunda göründü. Arka Sokaklar'ın 11 Şubat Cuma akşamı ekrana gelecek olan 614. bölüm fragmanında ise Engin Balkan'ın cenaze görüntüleri olay oldu.

ARKA SOKAKLAR ENGİN ÖLÜYOR MU?

Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Ozan Çobanoğlu, İlker İnanoğlu, Oya Akar ve Ela Yörüklü gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Arka Sokaklar'ın 614. bölüm fragmanında Rıza Baba ve ekibinin ayakta durmakta güçlük çektiği görülüyor.

Rıza Baba'nın "Şehit Emniyet Müdürü Engin Balkan, bu teşkilatın gözbebeğiydi. Gurur duyulacak bir meslektaştı, örnek bir polisti. Yıllarca bu şehrin her sokağında gezdi" sözleri ise izleyenleri şaşırttı.

ENGİN BALKAN'I OYNAYAN İLKER İNANOĞLU DİZİDE OLMAYACAK MI?

Engin Komiserin öldüğüne ve diziden ayrıldığına yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor. Detaylar bu akşam ekrana gelecek olan 614. bölümde netleşecek.

ARKA SOKAKLAR 614. BÖLÜM KONUSU

Aşiret liderinin son bölümde yolladığı Ukraynalı tetikçi silahını Engin'e doğrultmuştu. Rıza Baba ve ekip, Engin'in cansız bedeni ile mezarlığa geldiğinde karşı karşıya kalır. Engin müdür için düzenlenen cenaze töreninde herkes hazır olarak beklemektedir.

Haberlere manşet olan bu olay sonucu alarma geçen ekip, tetikçi Lena'yı ve bağlı olduğu suç örgütünü yakalamak ve adalete teslim etmek için var gücüyle çalışacaktır.

İLKER İNANOĞLU KİMDİR?

İlker İnanoğlu 20 Ağustos 1965; İstanbul doğumlu. Yönetmen Türker İnanoğlu ve oyuncu Filiz Akın çiftinin oğludur.

Sinemadaki ilk önemli rolünü Türker İnanoğlu'nun “Yumurcak” filminde oynadı.İlker İnanoğlu konuşmaya ve yürümeye başladığında soluğu stüdyolarda aldı. Namı yumurcaktır. İlker İnanoğlu,Türk Sinemasında önemli bir çığır açmıştır. Daha önceki yıllarda Zeynep Değirmencioğlu,ve Parla Şenol gibi kız yıldızların olduğu filmler büyük bir etki toplamıştır. İnanoğlu’nun Yumurcak filmi de Türk sinemasına iyi bir erkek çocuk oyuncu kazandırmıştır.

“Yumurcak” filmleriyle ünlenen İlker İnanoğlu’nu, babası, ülkede başlayan terör eylemleri üzerine İsviçre”nin Cenevre Şehirndeki Leman Koleji ne kaydettirdi. İlker İnanoğlu Antalya Film Festivali’nde En İyi Çocuk Oyuncu ödülünü aldı.

1986 yılında,Türkiye’ye gelen ve babasıyla çalışmaya başlayan İnanoğlu, Biricik Suden’le (Mazhar Alanson’un eşi) tanıştı ve aynı yıl onunla evlendi. Ama ilişkileri uzun sürmedi, 1988 yılında İlker İnanoğlu, Biricik’ten ayrıldı.Sonra İlker İnanoğlu, Amerika Birleşik Devletleri’nde masterını yapmak için gittiği Los Angeles’ta Amerikalı eşi Chole’den bir oğlu oldu ve adını Berker koydular. Daha sonra çeşitli dizilerde rol aldı. 2006 yılında Yeşim Salkım ile evlendi ancak bu evlilik de uzun sürmedi ve İlker İnanoğlu, Yeşim Salkım’dan boşandı.

İLKER İNANOĞLU'NUN OYNADIĞI FİLMLER

Hayat Yolunda – 2014-2015

Bu Son Olsun

Güzel Çirkin Yapımcı 2013

Alev Alev 2012-2013

Hayda Bre

Doktorlar 2010

Arka Sokaklar 2007-2011 2015

Üç Tatlı Cadı

Babam Çok Değişti Anne

Son Yüzleşme

Kurşun Asker (Aynı zamanda bu filmde yönetmenlik,yapımcılık ve senaryo yazarlığı yapmıştır)

Anne Babamla Evlensene

Yeşil Işık

Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni

Küçük Şahit

Le Ricain

Yumurcak Belalı Tatil

Yumurcak Veda

Yumurcak Küçük Kovboy

Yumurcak Küçük Şahit

Yumurcağın Tatlı Rüyaları

Yumurcak Köprüaltı Çocuğu

Yumurcak

