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İlker Kaleli'den Biran Damla Yılmaz açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2020 10:41 | Son Güncelleme

İlker Kaleli, önceki gün Emirgan'da objektiflere yansıdı. Son günlerde adının Biran Damla Yılmaz'la aşk dedikodularına karıştığı hatırlatılan oyuncu aşk iddialarına yanıt verdi.

İlker Kaleli'den Biran Damla Yılmaz açıklaması

Son olarak Burçin Terzioğlu ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen oyuncu İlker Kaleli, önceki gün Emirgan'da bulunan evinden çıkarken görüntülendi. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; uzun süredir gözlerden uzak olan Kaleli, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Yeni çalışmalar içinde olduğunu söyleyen İlker Kaleli, "Dizi sektörünün ne olacağını bu yaşanan pandemi olayı sonrası pek bilmiyorum. Fakat şarkı çalışmalarım var. Belki yeni bir albüm gibi sürprizler olabilir" dedi.

Son günlerde adının oyuncu Biran Damla Yılmaz'la aşk dedikodularına karıştığı hatırlatılan İlker Kaleli, "Yaklaşık bir aydır süren güzel bir arkadaşlığımız var" şeklinde konuştu.

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Gazetecilerin "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu üzerine gülerek "Bunlar özel hayata giriyor, ben fazla konuşmuyorum" yanıtını veren oyuncunun kaçamak cevabı, ilişkiyi doğrular nitelikteydi.

Ardından İlker Kaleli, lüks motosikletine binerek, hızla gözlerden kayboldu.

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