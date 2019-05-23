İlker Kaleli hangi diziyle dönüyor? Bomba iddia

Son olarak ilk bölümü 2015 yılında yayınlanan Poyraz Karayel adlı dizi ile televizyon ekranlarına çıkan İlker Kaleli'den hayranlarını sevindiren bir haber geldi.

Önceki gün yeni projeler üzerine görüşmeler yaptığını söyleyen Kaleli'nin, Fox TV'de yayın hayatına başlayacak bir dizide rol alacağı konuşuluyor. İnternethaber'in iddiasına göre; Burçin Terzioğlu ile ayrılıklarının ardından uzun süren bir sessizliğe bürünen ve yalnızlık psikolojisine girdiği ve tükenme sendromu yaşadığı iddia edilen İlker Kaleli'nin, Most Production’ın 1970’li yıllara damgasını vuran efsane savcı Marlon Kemal’in hikayesinde başrol oynaması bekleniyor.

MARLON KEMAL KİMDİR?

Marlon Kemal, 1938 yılında Trabzon, Of’ta doğmuştu. Lakabını, Marlon Brando’ya benzerliğinden alan Kemal Şimşek, gündüzleri suçlulara göz açtırmayan ve geceleri ise suç aleminin göbeğine dalan biri olarak bilinirdi.

