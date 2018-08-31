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İlker Kaleli itiraf etti: Devreleri yakmamak için...

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.08.2018 15:11 | Son Güncelleme

Son olarak Dip’te rol alan İlker Kaleli, ekrana ara verme nedenlerine açıkladı: Devreleri yakmamak adına biraz yok olmak, ara vermek lazım. Şu sıralar hayatımın devre arasındayım gibi.

İlker Kaleli itiraf etti: Devreleri yakmamak için...

Poyraz Karayel dizisinden sonra erken final yapan Dip’le kamera karşısına geçen İlker Kaleli, Esquire dergisine hakkında merak edilenleri anlattı.

Bir süredir setlerden uzak kalan oyuncu, “Kendimi tamir etmeye ve yenilemeye çalışıyorum. Mutlaka bir şeyler öğrenmek için çabalıyorum. Şu anda hayatımın devre arasında gibiyim. İlk defa bu kadar boş vaktim oldu. Gerçekten yorulmuşum” dedi.

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Hayatı sorguladığını da belirten Kaleli, “Son 10 yıla bir bakalım; nasıl geçmiş ve ön önemlisi de kendimden memnun muyum? Arada bir yapmak lazım böyle. Hem insan hem de oyuncu olarak. Bedenin de, ruhun da bir havalanması gerekiyor" dedi.

BİRAZ ARA VERMEK LAZIM!

Kaleli sözlerine şöyle devam etti: Her ne kadar keyif alarak yapsam da üst üste dizi insanı yoruyor. Devreleri yakmamak adına biraz yok olmak, ara vermek lazım.

10 yaşından beri dalış yapan oyuncu, “Benim sigorta panelimi komple kapatan tek yer suyun altı. Bir de gitar ve piyano” diye belirtti.

Kaleli'nin bu açıklamaları son dönemde tükenen ünlü isimleri akıllara getirdi. Ezgi Asaroğlu, adını ilk kez Meryem Uzerli ile duyduğumuz tükenmişlik sendromuna yakalanmıştı. Burak Özçivit'in de benzeri sorunlarla boğuştuğu gündeme gelmişti.


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ben de ara vermek istiyorum ama olmuyor çocuklar evde ekmek bekliyor..
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