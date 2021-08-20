İmaj değiştiren Hande Doğandemir'den ayna karşısında pozlar!

Nuh Tepesi ve Gelincik filmlerinin yetenekli başrol oyuncusu Hande Doğandemir, geçtiğimiz günlerde bir dergi için çektirdiği pozlarla beğeni toplamıştı.



Yeni imajı hakkında konuşan Doğandemir "Uzun süre, uzun saç kullanınca ve her proje de öyle görününce bir imaj değişikliği yapmaya karar verdim. Benim için cesaret isteyen bir karardı ama yaptım bir delilik" demişti.



Hükümsüz'ün yanı sıra yeni projesi ‘Daha İyi Bir Yarın’ filmiyle de hayranlarının karşısına çıkacak olan Doğandemir, yenilediği imajıyla çektiği pozlarını paylaştı.

Güzel oyuncu Instagram hesabından ayna karşısında çektiği pozlarını paylaştı.

Beyaz mayosuyla da poz veren Hande Doğandemir'in paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.



On binlerce beğeni alan pozlara hayranları da övgüler yağdırdı.





