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İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler: İstanbul'un belediye başkanını bile davet etmekten çekiniyorlar

30.05.2022 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Fethi’nin 569. yılı nedeniyle Maltepe'de düzenlenen etkinliğe katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki fidan dikme töreni hakkında konuştu. İmamoğlu yaptığı açıklamada 'İstanbul'un belediye başkanını bile davet etmekten çekiniyorlar, korkuyorlar' dedi.

İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler: İstanbul'un belediye başkanını bile davet etmekten çekiniyorlar

İstanbul'un Fethi’nin 569. yılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce Maltepe miting alanında kutlandı. Etkinliğe katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki fidan dikme töreni hakkında konuşarak "İstanbul'un belediye başkanını bile davet etmekten çekiniyorlar, korkuyorlar" dedi.

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"SELAM OLSUN, İSTANBUL'U FETHEDEN O GÜZEL KOMUTANA"

İstanbul'un Fethi'nin 569. yılı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) düzenlediği etkinlikle dün Maltepe'de kutlandı. Orhangazi Şehir Parkı’nda düzenlenen etkinliğe, TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, CHP milletvekilleri Mahmut Tanal ve Turan Aydoğan, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve vatandaşlar katıldı.

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Pinhani konseriyle başlayan etkinlikte, mehteran gösterisi yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in gönderdiği mesajlar etkinlikte okundu.

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Kutlama etkinliğinde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "569 yıldır hepimizin göz bebeği, evimiz ve vatanımız olan bu muhteşem şehrin, yüzyıllardır sayısız milleti cezbetmiş olan İstanbul’un fetih yıldönümü kutlu olsun. Dünyanın en değerli noktasındaki bu emsalsiz şehri fethederek bizlere armağan eden, çağ açıp çağ kapatan yüce Fatih Sultan Mehmet Han’a selam olsun. Selam olsun, İstanbul’u fetheden o güzel komutana. Selam olsun onu fetheden güzel orduya." diye konuştu.

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Fatih’in, İstanbul’u fetih sürecinde Osmanlı donanmasını karadan yürüterek Haliç’e indirdiğini hatırlatan İmamoğlu, "19 yaşında ikinci kez Osmanlı padişahı olan Sultan İkinci Mehmet, 21 yaşında İstanbul'u fethetti. Tam 1100 yıllık Doğu Roma İmparatorluğu’nu ortadan kaldırarak, ‘Fatih’ unvanını aldı. Fatih’in 29 Mayıs 1453’te İstanbul’u fethetmesiyle Osmanlı İmparatorluğu, dünyada dengeleri değiştiren bir global devlete dönüştü. Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarına yayılan bir küresel güç olarak, tarihteki onurlu yerini aldı. Fatih Sultan Mehmet Han, fetihle sadece Osmanlı'yı bir küresel güç yapmakla kalmadı, aynı zamanda İstanbul’u her dinden, her milliyetten ve her hayat tarzından insanlar için bir hoşgörü kenti haline getirdi." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'UN BELEDİYE BAŞKANINI BİLE DAVET ETMEKTEN ÇEKİNİYORLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki fidan dikme töreni hakkında konuşan İmamoğlu şunları ifade etti:

"İstanbul'un göbeğinde. Atatürk Havalimanı, Bakırköy'de değil mi? Bakırköy Belediye Başkanı'nı bile davet etmemişler. Atatürk Havalimanı arkadaşların 2023'te çıkacaklarını söyledikleri uzayda değil, değil mi? İstanbul'da. İstanbul'un belediye başkanını bile davet etmekten çekiniyorlar, korkuyorlar.

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Zorla insanları meydana taşıyarak tören yapma çabasında olan bu insanlara şaşıyorum. Ama buradan İstanbul'dan, bu güzel parktan, fetih kutlamalarından kendilerine sesleniyor ve diyorum ki, 'Asla bizi yıldıramayacaksınız, vazgeçiremeyeceksiniz.' Boşuna çabalamayın. Biz birliğe, beraberliğe, hukuka, adalete, demokrasiye ve liyakat inanmış 86 milyon, 16 milyon İstanbul vatandaşıyız."

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Ekrem İmamoğlu İstanbul
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