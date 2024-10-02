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  4. İmamoğlu gündem olan fotoğrafla ilgili bu yorumu yaptı: "Saç ben, kulak ben, 10 defa baktım"

İmamoğlu gündem olan fotoğrafla ilgili bu yorumu yaptı: "Saç ben, kulak ben, 10 defa baktım"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
02.10.2024 20:06
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Sosyal medyada, geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aşı yapan sağlık çalışanına benzetilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gündem olan görüntüyle ilgili bir programda konuştu. İmamoğlu, "Saç ben, kulak ben, fotoğrafa 10 defa baktım"" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu gündem olan fotoğrafla ilgili bu yorumu yaptı: "Saç ben, kulak ben, 10 defa baktım"

Türkiye'de Koronavirüse karşı yapılan aşılamada 2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı olmuştu. Erdoğan’ın aşı olduğu anların fotoğrafları sosyal medyada gündem olmuştu. Kullanıcılar aşıyı yapan doktoru İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na benzettiler.

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İmamoğlu, Doktor İmamoğlu fotoğrafına katıldığı bir programda tekrardan yorum yaptı.

İMAMOĞLU: "10 DEFA FOTOĞRAFA BAKTIM"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, fotoğrafı görünce şaşkınlığını gizleyemediğini anlattı.

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İmamoğlu, "Şu fotoğrafa 10 defa baktım ben miyim diye. Saç ben, kulak ben. Ben Cumhurbaşkanı'na iğne yapmadım yani. 'Fotomontaj mı? yaptılar' diyorum, 10 defa baktım inan esprimi yapıyorlar diye. Sonra doktorun kendisiyle görüntülü konuştum. Baya benziyor. Ben değilmişim." ifadelerini kullandı.

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Ekrem İmamoğlu Doktor recep tayip erdoğan
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