İmamoğlu'ndan sabit saat paylaşımı: Bitene kadar gündem yapmaya devam edeceğim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde, “Bir an önce sabit saat uygulamasından vazgeçilmeli, yaz/kış saatine geçilmeli. Hiçbir tasarrufa yol açmadığı gibi vatandaşların güne karanlıkta başlamalarına, çocukların okula karanlıkta gitmesine, milli maçları izlemek için bile gece yarılarına kadar beklemek gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.

"BU ANLAMSIZ UYGULAMA KALDIRILANA KADAR GÜNDEM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM"

2016 yılından beri uygulanan kalıcı yaz saati uygulamasının değiştirilmesine yönelik bir çağrıda daha bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu şunları söyledi:

"Eğitmenlerden velilere, medyadan iş dünyasına, STK'lardan uzmanlara farklı bir çok kesim konuyu daha yüksek sesle dillendirmeye başladı.

Bu anlamsız uygulama kaldırılana kadar gündem yapmaya devam edeceğim."

Sabit saat uygulamasının bir an önce kaldırılmasını dile getirmiştim. Eğitmenlerden velilere, medyadan iş dünyasına, STK’lardan uzmanlara farklı bir çok kesim konuyu daha yüksek sesle dillendirmeye başladı. Bu anlamsız uygulama kaldırılana kadar gündem yapmaya devam edeceğim. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 22, 2021



