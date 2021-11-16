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  4. İmamoğlu'ndan yaz saati çıkışı: Bir an önce vazgeçilmeli

İmamoğlu'ndan yaz saati çıkışı: Bir an önce vazgeçilmeli

16.11.2021 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaz/kış saatine geçilmesi çağrısını yaptı. İmamoğlu açıklamasında, "Bir an önce sabit saat uygulamasından vazgeçilmeli, yaz/kış saatine geçilmeli." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan yaz saati çıkışı: Bir an önce vazgeçilmeli

6'ıncı yılına girdiğimiz sabit saat uygulamasına eleştiriler sürerken Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"BİR AN ÖNCE VAZGEÇİLMELİ"

"Bir an önce sabit saat uygulamasından vazgeçilmeli, yaz/kış saatine geçilmeli. Hiçbir tasarrufa yol açmadığı gibi vatandaşların güne karanlıkta başlamalarına, çocukların okula karanlıkta gitmesine, milli maçları izlemek için bile gece yarılarına kadar beklemek gerekiyor."

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2016 YILINDA HAYATA GEÇMİŞTİ

Türkiye'de kalıcı yaz saati uygulaması, 7 Eylül 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile başlamıştı. Kararda "27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının, her yıl, yıl boyu sürmesi kararlaştırılmıştır" denilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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