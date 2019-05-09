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İmamoğlu: YSK'nın kararı yok hükmündedir

SEÇİM HABERLERİ  | 09.05.2019 22:19 | Son Güncelleme

Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan'da bir ailenin iftar sofrasına konuk oldu. İftar çıkışı kendisini bekleyen basın mensuplarına konuşan İmamoğlu, 'İstanbul'da YSK'nın kararı benim zihnimde ve gönlümde yok hükmündedir. Ben İstanbul'u, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak geziyorum ' ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan Çırçır Mahallesi'nde ikamet eden Kandil ailesine iftar için misafirliğe gitti. İmamoğlu'na mahalleli yoğun ilgi gösterdi.

'RAMAZAN AYI ÜLKEMİZE BEREKET GETİRSİN'

Ekrem İmamoğlu, çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, “Ramazan ayındayız, bu akşam Eyüpsultan'da güzel bir iftar sofrasına misafir olduk. Ailemize teşekkür ediyoruz. Sofrada Erzurum'dan yemeğimiz vardı, Kars'tan yemeğimiz vardı, Kırklareli'nden yemeğimiz, tatlımız vardı. Allah lezzetimizi bozmasın. Ramazan ayı ülkemize bereket getirsin." Şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin başlatmış olduğu bağış kampanyası ile ilgili olarak İmamoğlu, "İnsanlar ilgi gösteriyor. Bu kanuna uygun bir şekilde. Böyle bir süreç olabilir. Neticede böyle bir seçim takvimi yoktu. Partimizin takdiri." Açıklamalarında bulunarak destek olan vatandaşlara teşekkür etti.

'YSK'NIN KARARI YOK HÜKMÜNDEDİR'

Ekrem İmamoğlu, “Aynı dil, aynı güzellik, aynı coşku, bu sefer daha büyük bir sevgi. İstanbul'un her tarafını gezeceğiz. İstanbul'da YSK'nın kararı benim zihnimde ve gönlümde yok hükmündedir. Ben İstanbul'u, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak geziyorum." İfadelerini kullandı.

"Sahalara ne zaman ineceksiniz" şeklindeki soruya İmamoğlu, “Her gün programım var. Sahadayım. Bir yandan basın mensuplarıyla buluşuyorum, bir yandan sokaklarda, bir yandan iftar sofralarında, iftar sonrası programlarım var. Hususi toplantılarım var, ailelerle, insanlarla. Ben çalışıyorum." cevabını verdi. (DHA)

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İmamoğlu YSK

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