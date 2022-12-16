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  4. 'İmdat' sesi ekipleri harekete geçirdi! 'Eşimden haber alamıyorum'

'İmdat' sesi ekipleri harekete geçirdi! 'Eşimden haber alamıyorum'

16.12.2022 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da ırmak kenarında 'imdat' çığlığı duyanlar ekiplere haber verdi. Bir kişi de ekiplere eşinden haber alamadığını söyleyince arama çalışması başlatıldı. Bu kişinin, eşine telefonla ulaştığını söylemesi üzerine arama sonlandırıldı.

'İmdat' sesi ekipleri harekete geçirdi! 'Eşimden haber alamıyorum'

Olay, saat 21.00 sıralarında Kemerköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Kemerköprü meydanından geçen Bartın Irmağı kenarından 'imdat' diye bağıran birini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri geldi. Polis ekipleri çevredeki vatandaşlarla konuştuğu sırada bir kişi, eşinin kaybolduğunu söyledi.

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ÇALIŞMALAR SONLANDIRILDI

Bunun üzerine itfaiye ve AFAD ekipleri ellerindeki projektörlerle yaklaşık 100 metrelik alanda, ırmak yüzeyinde karadan arama yaptı. Bir süre sonra eşinin kaybolduğunu söyleyen vatandaş, eşine telefonla ulaştığını söyledi. Kadınla görüşülmesinin ardından arama çalışmaları sonlandırıldı. (DHA)

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Bartın kayıp

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