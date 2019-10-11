İnanç Konukçu Tuba Ünsal ile görüntülenince sinirlendi

İş adamı Caner Karaloğlu ile yasak aşka yelken açan ve Karaloğlu'nun eşiyle evliliğinin bitmesine sebep olan oyuncu Tuba Ünsal, önceki gece Asmalımescit'te bir mekanda eğlencedeydi.

Kendisi gibi oyuncu olan İnanç Konukçu'nun kolunda mekandan çıkarken bir anda patlayan flaşlarla şok olan ikili, neye uğradığını şaşırdı.

Alkolünde verdiği etkiyle ayakta durmakta güçlük çeken iki oyuncunun ağzından çıkanları adeta kulakları duymadı.

Kendisini oynadığı dizinin setinde sanan Konukçu, "Aramızda bir şey yok. Şimdi salak salak sorular sormayın" derken Ünsal ise, "O benim kaç senelik arkadaşım" ifadelerini kullandı.

Ünsal, yasak aşkı ile ilgili sorular karşısında ise hızlıca gecenin karanlığında gözlerden kayboldu. (Habertürk)

