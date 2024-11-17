İnanılmaz görüntü havaalanından geldi! Vücuduna yüzlerce canlıyı bağlayıp yurt dışına çıkmaya çalıştı

Peru'nun başkenti Lima’daki uluslararası havaalanında, güvenlik görevlilerinin dikkatini çeken bir yolcu, büyük bir hayvan kaçakçılığının ortaya çıkmasına neden oldu.

KARNINDAKİ ŞİŞLİĞİN SEBEBİ HAYVANLARMIŞ!

VOA Türkçe'nin haberine göre, Güney Kore'ye uçmayı planlayan 28 yaşındaki adam, üzerinde taşıdığı yasa dışı vahşi hayvanlarla yakalandı. Güvenlik görevlileri, adamın karın bölgesindeki alışılmadık şişliği fark etti ve yapılan incelemede, şişkinliğin aslında adamın vücuduna bağlanmış hayvanlar yüzünden olduğu anlaşıldı.

YÜZLERCESİ KARNINDAN ÇIKTI

Yolcunun üzerinde 320 tarantula, 110 kırkayak ve 9 mermi karıncası bulundu. Hayvanlar, adamın vücuduna gizlenmiş iki kuşak aracılığıyla taşınıyordu. Tarantulalar ve diğer örümcek türlerinin, Peru'nun Madre de Dios bölgesinden yasadışı yollarla çıkarıldığı şüpheleri bulunuyor.

KOLEKSİYON İÇİN SATILIYORLAR

Ulusal Ormancılık ve Yaban Hayatı Hizmetleri (SERFOR), bu nesli tükenmekte olan türlerin yasadışı ticaretinin milyonlarca dolar kazandırdığını, bunların evcil hayvan olarak satın alındığını veya koleksiyonculara satıldıklarını belirtti. ⁣

Tutuklamaların ardından Çevre Savcılığı bir soruşturma başlattı. Hayvanlar şu anda yetkililerin bakımı altında. ⁣