İnanılmaz rakam! Bir insan yılda 50 bin mikroplastik yutuyor

Euronews Türkiye'nin haberine göre Amerikalıların yeme içme alışkanlıkları incelendiğinde ortaya çıkan tablo, havadan solunan mikroplastik miktarı da dikkate alınınca 121 bin partikülün insan vücuduna girdiğini gösteriyor.

Kanada'da biyoloji ve kimya uzmanlarından oluşan bir grup araştırmacı, 5 Haziran Çarşamba günü yayımlanan çalışmalarında, ortalama bir insanın yılda binlerce plastik partikül yuttuğunu ortaya çıkardı. İnsan metabolizmasına giren mikroplastiklerin, sentetik kıyafetler, araba lastikleri ve hatta kontakt lenslerden bile yayıldığı tespit edildi.

OKYANUSLARDA 2050'YE KADAR BALIKTAN ÇOK PLASTİK ATIK OLACAK

Yapılan araştırmalar, okyanusların 2050’ye kadar balıktan çok plastik atık içereceğini söylüyor. Dünya üzerinde plajlardaki atıkların yüzde 85’ini plastik maddeler oluşturuyor. İnsan vücuduna karışan mikroplastik miktarı ise azımsanmayacak seviyede.

Kanadalı araştırmacılar, maddelerde bulunan mikroplastik verilerini, Amerikalıların yeme - içme alışkanlıkları ve şekilleri ile karşılaştırarak, yetişkin bir erkeğin yılda ortalama 50 bin partikül yediği, hava kirliliği de baz alındığında sayının 121 bine çıktığı bulgusunu elde etti.