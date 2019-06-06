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İnanılmaz rakam! Bir insan yılda 50 bin mikroplastik yutuyor

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İLGİNÇ HABERLER  | 06.06.2019 11:08 | Son Güncelleme

Yeni bir araştırma yetişkin bir insanın her yıl 39 bin ila 52 bin arasında plastik partikül yuttuğunu ortaya koydu.

İnanılmaz rakam! Bir insan yılda 50 bin mikroplastik yutuyor

Euronews Türkiye'nin haberine göre Amerikalıların yeme içme alışkanlıkları incelendiğinde ortaya çıkan tablo, havadan solunan mikroplastik miktarı da dikkate alınınca 121 bin partikülün insan vücuduna girdiğini gösteriyor.

Kanada'da biyoloji ve kimya uzmanlarından oluşan bir grup araştırmacı, 5 Haziran Çarşamba günü yayımlanan çalışmalarında, ortalama bir insanın yılda binlerce plastik partikül yuttuğunu ortaya çıkardı. İnsan metabolizmasına giren mikroplastiklerin, sentetik kıyafetler, araba lastikleri ve hatta kontakt lenslerden bile yayıldığı tespit edildi.

OKYANUSLARDA 2050'YE KADAR BALIKTAN ÇOK PLASTİK ATIK OLACAK

Yapılan araştırmalar, okyanusların 2050’ye kadar balıktan çok plastik atık içereceğini söylüyor. Dünya üzerinde plajlardaki atıkların yüzde 85’ini plastik maddeler oluşturuyor. İnsan vücuduna karışan mikroplastik miktarı ise azımsanmayacak seviyede.

Kanadalı araştırmacılar, maddelerde bulunan mikroplastik verilerini, Amerikalıların yeme - içme alışkanlıkları ve şekilleri ile karşılaştırarak, yetişkin bir erkeğin yılda ortalama 50 bin partikül yediği, hava kirliliği de baz alındığında sayının 121 bine çıktığı bulgusunu elde etti.

Çevresel Bilim ve Teknolojisi dergisinde yayımlanan araştırmada ayrıca, sadece plastik şişeden su içiyorsak bu miktara 90 bin partikül eklenmesi gerektiğini ilave etti.

Uzmanlar, yutulan mikroplastiklerin insan sağlığını ne derece tehdit ettiğinin hâlâ netleştirilmediğinin altını çizerken çağı 130 mikrondan küçük parçacıkların "potansiyel olarak insan dokularına yerleşebileceğini ve bağışıklık tepkisi oluşturabileceğini" kaydetti.

Doğu Anglia Üniversitesi'nde ekoloji profesörü olan Alastair Grant'a göre, araştırmada verilen miktar insan sağlığı üzerinde önemli bir tehdit oluşturmuyor. Grant'a göre solunulan parçacıkların bpyutuna bağlı olarak yalnızca çok küçük bir kısmı akciğere nüfuz edebilir.

Kanadalı araştırmacılar ise akciğer ve mideye ulaşan plastik miktarının sağlığa etkisi üzerine daha kapsamlı araştırmalar yapılması gerektiğini söylüyor. Araştırmacılar, mikroplastiğin sağlığa etkileri net bir şekilde ortaya konulana kadar "insan tarafından tüketilen mikroplastiklerin miktarını azaltmanın en iyi yolunun, plastik üretimi ve kullanımını azaltmak" olduğu görüşünde.

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Anahtar Kelimeler:
mikroplastik okyanus Kanada

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