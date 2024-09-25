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  4. İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü dergi çekimi için kamera karşısına geçti! Külot modasına uyup giyinmedi! Yorumları bile kapattı

İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü dergi çekimi için kamera karşısına geçti! Külot modasına uyup giyinmedi! Yorumları bile kapattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.09.2024 07:15
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Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisinde hayat verdiği 'Dilber' karakteri ile beğeni toplayan Hazar Ergüçlü şimdi de bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Ergüçlü'nün birbirinden iddialı pozları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü dergi çekimi için kamera karşısına geçti! Külot modasına uyup giyinmedi! Yorumları bile kapattı

MYNET-Kuzey Güney, Medcezir, Yüksek Sosyete, Alev Alev, Hayat Bugün ve şimdilerde ise İnci Taneleri dizisinde rol alan Hazar Ergüçlü dizisinin yeni sezon öncesi bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti.

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KÜLOT MODASINA UYDU

Birbirinden iddialı pozlarını sosyal medya hesabından peş peşe paylaşan Hazar Ergüçlü külot modasına da uydu.

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Kot gömleği ve file çorabı ile ayna karşısına geçen Ergüçlü altına başka bir şey giymedi.

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YORUM YAĞDI

Kısa sürede binlerce beğeni alan Hazar Ergüçlü bu karelerini yorumlara da kapattı. Sosyal medyada hızla yayılan karelere ise 'giyinmeyi unutmuş', 'artık giyinmiyorlar' gibi yorumlar yapıldı.

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Ergüçlü,7 Eylül 2011 tarihinde Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı "Simay Canay" karakteri ile televizyonda görünmeye başladı.

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2013-2015 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Medcezir dizisinde başrollerden biri olarak "Eylül Buluter" karakteri ile adını geniş kitlelere duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Hazar Ergüçlü İnci Taneleri
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