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  4. İncir Ağacı dizisine Hercai'den flaş transfer! Elif Eda Başlamışlı hangi rolde oynuyor?

İncir Ağacı dizisine Hercai'den flaş transfer! Elif Eda Başlamışlı hangi rolde oynuyor?

DİZİ HABERLERİ  | 07.01.2020 02:31 | Son Güncelleme

TRT 1’in günlük dizisi İncir Ağacı’nın kadrosuna en son Hercai dizisinde rol alan Elif Eda Başlamışlı, Hasret karakteri ile dahil oldu.

İncir Ağacı dizisine Hercai'den flaş transfer! Elif Eda Başlamışlı hangi rolde oynuyor?

1970’li yıllarda yaşanan bir aile hikayesinin anlatıldığı İncir Ağacı dizisinin kadrosuna yeni isimler katılmaya devam ediyor.

Dizinin kadrosuna Hasret karakteri ile dahil olan Elif Eda Başlamışlı oyunculuk eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Tiyatro bölümünde almış ve ilk olarak Hep Yek filminde rol almıştı.

Elif Eda Başlamışlı

70’li yılların Türkiye’sinde sosyo-ekonomik açıdan sıkıntılar içinde yaşayan Ocak ailesinin hikayesini anlatan dizi hafta içi her gün ekrana geliyor. Bir ailenin her şeye rağmen ayakta kalma çabası ve aile bağlarına olan inançları seyirciye aktarılıyor.

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