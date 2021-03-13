İnek Şaban filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte konusu ve oyuncuları

Şaban'ın kaleci Bülent sanılması üzerine bir kaleci olarak maçlara çıkmasını anlatan İnek Şaban filminin baş rollerini Kemal Sunal be Defne Yalnız paylaşıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Yeşilçam'ın önemli yönetmenlerinden Osman Fahir Seden otururken yapımcılığını ise Kemal Sunal ve Fatma Girik üstleniyor.

İNEK ŞABAN FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

İnek Şaban filmi, 1978 yılında çekildi ve vizyona giriş tarihi olarak ise 1 Şubat 1979 tarihi tercih edildi. İstanbul'da çekilen filmin içerisinde o sene oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçından görüntüler de kullanıldı.

İNEK ŞABAN KONUSU

İnek Şaban filmi, bir manavda çıraklık yapmakta olan Şaban'ın bir gün sevdiği kız ile evlenmek istemesi ile başlıyor. Zeliha'nın babası, Zeliha'yı Şaban'la evlendirmek için Şaban'dan başlık parası istiyor. Bu parayı ödeyebilmek için ise Almanya'ya gitmek için hava alanına yol alır.

Şaban'ı kaleci Bülent sanan Kara Mithat'ın adamları, Bülent sandıkları Şaban'ı paket yapıp Mithat'a götürürler. Şaban, Bülent sanılarak birçok maça çıkar ve maçlarda oynarken aklına manavda attığı karpuzlar gelir. Topları karpuz yerine koyar ve kalecilikte adeta devleşir. Filmin sonlarına doğru kayıp Bülent geri gelir ve gerçekler ortaya çıkar.