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İnek Şaban filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte konusu ve oyuncuları

13.03.2021 10:28 | Son Güncelleme:
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İnek Şaban filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte konusu ve oyuncuları

Yeşilçam sinemasının dev isimlerinden Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu unutulmaz film İnek Şaban, kadrosunda Yeşilçam'ın birçok sevilen oyuncusunu barındırıyor. Filmin içeriğinde maçlar konu olduğu için, İnek Şaban filminde o yıllarda oynanan birçok gerçek maçtan görüntüler yer alıyor. Bir manav çırağının yeşil sahalarda kalecilik yapmasını anlatan film, Türk Sineması'nın kült filmleri arasında yer alıyor.

Şaban'ın kaleci Bülent sanılması üzerine bir kaleci olarak maçlara çıkmasını anlatan İnek Şaban filminin baş rollerini Kemal Sunal be Defne Yalnız paylaşıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Yeşilçam'ın önemli yönetmenlerinden Osman Fahir Seden otururken yapımcılığını ise Kemal Sunal ve Fatma Girik üstleniyor.

İNEK ŞABAN FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

İnek Şaban filmi, 1978 yılında çekildi ve vizyona giriş tarihi olarak ise 1 Şubat 1979 tarihi tercih edildi. İstanbul'da çekilen filmin içerisinde o sene oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçından görüntüler de kullanıldı.

İNEK ŞABAN KONUSU

İnek Şaban filmi, bir manavda çıraklık yapmakta olan Şaban'ın bir gün sevdiği kız ile evlenmek istemesi ile başlıyor. Zeliha'nın babası, Zeliha'yı Şaban'la evlendirmek için Şaban'dan başlık parası istiyor. Bu parayı ödeyebilmek için ise Almanya'ya gitmek için hava alanına yol alır.

Şaban'ı kaleci Bülent sanan Kara Mithat'ın adamları, Bülent sandıkları Şaban'ı paket yapıp Mithat'a götürürler. Şaban, Bülent sanılarak birçok maça çıkar ve maçlarda oynarken aklına manavda attığı karpuzlar gelir. Topları karpuz yerine koyar ve kalecilikte adeta devleşir. Filmin sonlarına doğru kayıp Bülent geri gelir ve gerçekler ortaya çıkar.

İnek Şaban filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte konusu ve oyuncuları

İNEK ŞABAN OYUNCULARI

Kemal Sunal - İnek Şaban / Kaleci Bülent

Defne Yalnız - Zeliha

Yavuz Karakaş - Arap Nuri

Dinçer Çekmez - Kara Mithat

Saadet Gürses - Ayşe

Çetin Başaran - Kara Mithat'ın Adamı

Abdi Algül - Kara Mithat'ın Adamı

İbrahim Uğurlu - Kara Mithat'ın Adamı

Osman Fahir Seden - Kulüp Başkanı

Macit Flordun - Antrenör

Zeki Sezer - Doktor

Nermin Özses - Ayşe'nin Annesi

Baykal Kent - Manda

Kudret Karadağ - Mardinli Arif'in Adamı

Cevdet Balıkçı - Arap Nuri'nin Adamı

Nuri Tuğ - Bahçıvan Recep

Ali Şen - Bekir Efendi

Mehmet Uğur - Arap Nuri'nin Adamı

İbrahim Kurt - Jilet Rıza'nın Adamı

Orhan Elmas - Menajer Kayhan

Ali Demirel - Kumarbaz

Seyfettin Karadayı - Kulüp Yöneticisi

Süheyl Eğriboz - Jilet Rıza

Hakkı Kıvanç - Karpuzcu


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Anahtar Kelimeler:
Kemal Sunal
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