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  4. İnfaz yasasından 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın yararlanacak mı?

İnfaz yasasından 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın yararlanacak mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2020 08:52 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında çıkartılan infaz yasası, jet hızıyla onaylanıp Resmi Gazete’de yayınlandı. Tahliyeler dün tamamlanırken, yasadan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın da yararlanacağı iddia edildi.

İnfaz yasasından 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın yararlanacak mı?

İnfaz yasasının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından tahliyeler başladı. Muhalefetin yoğun itirazlarda bulunduğu yasadan kimlerin yararlanacağı merak konusu olurken ilk dikkat çeken tahliye gece yarısından sonra geldi.

ALATTİN ÇAKICI TAHLİYE EDİLDİ

Alaattin Çakıcı, Yeni İnfaz Yasası kapsamında hükümlü bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi’nden tahliye edildi. Çakıcı’ya cezaevi çıkışında avukatları, ailesi ve yakın arkadaşları eşlik etti.

'TOSUNCUK' DA MI YARARLANACAK?

Çakıcı'nın ardından sosyal medyada'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın da infaz yasasından yararlanacağı iddiaları yer aldı.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre; yasadan "Çiftlikbank" ile binlerce kişiyi dolandırıp 1.5 milyar lira ile yurt dışına kaçan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın da yararlanacak.

Firari olan Aydın, Türkiye'de yargılanıp mahkum olduğu taktirde alacağı cezanın yarısı düşecek.

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İnfaz Yasası tosuncuk Mehmet Aydın

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