'İnfluenza' virüsünde artış! 'Ölüme bile neden olabiliyor' uyarısı

Türkiye’nin birçok bölgesinde soğuk havanın etkili olduğu bu günlerde hastanelerin acil servislerinde ve polikliniklerinde çok sayıda kişiye ‘İnfluenza’ yani grip tanısı konuluyor.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda görevli ve aynı zamanda Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanlığı görevini de yürüten Prof. Dr. Alpay Azap, hastalığın belirtilerini ve alınması gereken önlemleri anlattı.

"ÖLÜME BİLE NEDEN OLABİLİYOR"



Gazete Duvar'ın haberine göre, yaklaşık 10 gündür influenza tanısı konulan hasta sayısında artış olduğunu belirten Azap, nezle ile grip arasındaki farka ilişkin,”Nezle daha çok burun akıntısı, hafif ateş, hafif bir boğaz ağrısı ve genel durum bozukluğu olmadan hafif bir şekilde atlatılırken grip ağır seyirli bir hastalıktır. Influenza yani grip, uzun süren yüksek ateş, yaygın kas eklem ağrıları, aşırı halsizlik ve belli risk gruplarında ölüme bile neden olabilen bir hastalıktır” dedi.