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'İnfluenza' virüsünde artış! 'Ölüme bile neden olabiliyor' uyarısı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
SAĞLIK  | 10.01.2019 08:00 | Son Güncelleme

Halk arasında grip olarak bilinen 'influenza' virüsü kaynaklı hastalığa yakalananların sayısı son günlerde daha da arttı. Özellikle 'influenza' adlı grip virüsü tanısı konulan kişi sayısındaki artışı Prof. Dr. Alpay Azap değerlendirdi, önemli uyarılarda bulundu.

'İnfluenza' virüsünde artış! 'Ölüme bile neden olabiliyor' uyarısı

Türkiye’nin birçok bölgesinde soğuk havanın etkili olduğu bu günlerde hastanelerin acil servislerinde ve polikliniklerinde çok sayıda kişiye ‘İnfluenza’ yani grip tanısı konuluyor.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda görevli ve aynı zamanda Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanlığı görevini de yürüten Prof. Dr. Alpay Azap, hastalığın belirtilerini ve alınması gereken önlemleri anlattı.

"ÖLÜME BİLE NEDEN OLABİLİYOR"

Gazete Duvar'ın haberine göre, yaklaşık 10 gündür influenza tanısı konulan hasta sayısında artış olduğunu belirten Azap, nezle ile grip arasındaki farka ilişkin,”Nezle daha çok burun akıntısı, hafif ateş, hafif bir boğaz ağrısı ve genel durum bozukluğu olmadan hafif bir şekilde atlatılırken grip ağır seyirli bir hastalıktır. Influenza yani grip, uzun süren yüksek ateş, yaygın kas eklem ağrıları, aşırı halsizlik ve belli risk gruplarında ölüme bile neden olabilen bir hastalıktır” dedi.

HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ RİSK GRUPLARI

Prof. Dr. Alpay Azap, influenza için risk grubunda olan kişilere ilişkin ise şunları kaydetti, “Hastalık özellikle beş yaş altındaki çocuklarda ve 65 yaş üstündeki erişkinlerde ağır seyreder. Bu gruplar dışında bağışıklık sistemi baskılanmış, kortizon kullanan, kanser olan hastalarda, gebelerde ve vücut kitle indeksi 40’ın üzerinde olan kilolu kişilerde de ağır seyreder. Eğer belli risk grubundaki kişilerde geliştiyse grip daha ileri belirtiler de ortaya çıkabilir. Örneğin zatürre, solunum sıkıntısıyla birlikte nefes almakta güçlük, ishal ve felce sebep olabilir. Bunlar, nadir de olsa görülen durumlardır.”

‘EN ETKİLİ KORUNMA YÖNTEMİ AŞI’

Influenza’dan korunmak için alınması gereken ilk önlemin eylül ayında yapılan grip aşısı olduğunu belirten Azap, diğer korunma yöntemlerine ilişkin ise şunları söyledi:

“Gripten korunmak için en etkili korunma yöntemi aşı olmaktır. Aşının koruyuculuğu da yüzde yüz değildir. Aşı oldum hastalanmayacağım diye kimse düşünmesin fakat hastalanmayı engellemese bile aşı olan kişilerde hastalık hafif seyreder. Aşı dışında genel sağlık önlemlerinin de alınması gerekiyor. Vücut direncini iyi tutacak şekilde iyi beslenmek, fiziksel egzersiz yapmak, iyi uyumak ve stresten uzak durabilmek hastalıktan korunmak için önemlidir. Üçüncü yöntem de gribin çoğaldığı bu haftalarda el temizliğine çok dikkat etmektir. Bu bir solunum virüsü ve kişilere yakın temasla, damlacık yoluyla bulaşıyor. Fakat hasta kişilerin damlacıklarıyla kirlenmiş cansız yüzeyler dediğimiz kapı kolu, bilgisayar klavyesi, toplu taşıma araçlarındaki tutamaçlarda da virüs saatlerce canlı kalabiliyor.”

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influenza grip virüs grip salgını

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