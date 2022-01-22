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İngiliz uzay şirketi, 2 yıl içinde uzayda film stüdyosu kurmayı planlıyor

22.01.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz uzay şirketi Space Entertainment Enterprise (SEE), 2024’te aktörlerin ve içerik üreticilerinin çekim yapabileceği dünyanın ilk film ve eğlence stüdyosunu Uluslararası Uzay Merkezi’nde (ISS) açmaya planladığını açıkladı.

İngiliz uzay şirketi, 2 yıl içinde uzayda film stüdyosu kurmayı planlıyor

İngiltere merkezli uzay şirketi Space Entertainment Enterprise (SEE), 2024’ün sonlarında Uluslararası Uzay Merkezi’nde (ISS), dünyanın ilk film ve eğlence stüdyosunun açmayı planladığını duyurdu. SEE, plan kapsamında ISS’de film, spor etkinlikleri ve ayrıca sosyal medya fenomenleri gibi içerik üreticilerine çekimlerini yapabilecekleri stüdyolar sağlanacağını ifade etti.

Yeryüzünden yaklaşık 403 kilometre yukarıda Dünya yörüngesinde kurulacak olan stüdyoda, spor etkinlikleri, TV şovları, filmler ve canlı yayınların yapılması bekleniyor. Uzaya film stüdyosu kurma hedefini gerçekleştirmek için görevlendirilen modül, SEE-1 olarak adlandırılacak ve Axiom Station adlı yeni bir ticari uzantı olarak Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) yerleştirilecek.

“DÜNYA YÖRÜNGESİNE GENİŞLEYECEK”

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Konuyla ilgili açıklamada bulunan SEE şirketinin kurucuları Dmitry ve Elena Lesnevsky, "SEE-1, insanlığın farklı bir alana taşınması ve uzayda heyecan verici yeni bir bölüme başlaması için inanılmaz bir fırsat. Yeni bir üretim dünyasını ortaya çıkaracak, yenilikçi altyapıyla dolu bir mekanda sınırsız eğlence olanakları için benzersiz ve erişilebilir bir yuva sağlayacak" dedi.

Kurucular, "Dünya lideri Axiom Space’in bu son teknoloji devrim niteliğindeki tesisi inşa etmesiyle SEE-1, 2 trilyon dolarlık küresel eğlence endüstrisinin Dünya yörüngesine genişlemesini sağlayacak" ifadelerini kullandı.
Şirket, daha önce Hollywood aktörü Tom Cruise’un başrolünde olacağı uzayda bir film çekme planlarının olduğunu açıklamıştı. Cruise’un yıl içinde ISS seyahat etmesi bekleniyor.

UZAYDA İLK FİLM 2022 YILINDA VİZYONDA OLACAK

Öte yandan, uzayda film çekme hedefine ilk kez bir Rus uzay filmi ekibi ulaştı. 2021’de Rus aktris Yulia Peresild ve film yönetmeni Klim Shipenko, uzayda yapılan ilk filmi çekerek ISS’de 12 gün geçirdi. "Zorluk" anlamına gelen "The Challenge" filmi, yerçekimsiz ortamda ameliyat yapmak için ISS’ye giden bir kalp cerrahının hikayesini anlatıyor. Filmin 2022’de gösterime girmesi planlanıyor.

(İHA)

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