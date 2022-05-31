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İngiltere'den Avrupa Birliği'ne alternatif iddiası! Yer yerinden oynadı, Türkiye de dahil...

31.05.2022 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gündeme bomba gibi düşen haber İngiltere'den geldi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Boris Johnson'ın Avrupa Birliği'ne (AB) alternatif olacak şekilde Doğu Avrupa'daki ülkeleri ve Türkiye'yi içine alabilecek yeni bir siyasi, ekonomik ve askeri ittifak sistemi önerdiği iddiasına ilişkin soruları cevapsız bıraktı.

İngiltere'den Avrupa Birliği'ne alternatif iddiası! Yer yerinden oynadı, Türkiye de dahil...

Dışişleri Bakanlığı'ndan AA muhabirinin konuya ilişkin sorusu üzerine yapılan açıklamada, Ukrayna'daki savaşın Rus saldırganlığı karşısında güçlü bir uluslararası sistemin ve birliğin önemini gösterdiği belirtildi.

İngiltere ve aynı düşüncedeki dünyadaki ortaklarının, Rusya'nın yasa dışı işgaline karşı birlik içinde olmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, Londra'nın AB ve NATO müttefikleriyle yakın iş birliğini sürdürmeye kararlı olduğu aktarıldı.

YENİ BİRLİK İDDİASI

İtalya'nın yüksek tirajlı Corriere della Sera gazetesinin haberinde, Ukrayna ile bazı AB ülkeleri arasındaki gerilimin Davos Ekonomik Forumu toplantılarına yansıdığı ve "İngiltere Başbakanı Johnson'ın Avrupa'daki kartları bozma amacı taşıyan bir girişimle sahaya girmeye çalıştığı" belirtilmişti.

Haberde, "İngiltere Başbakanı, AB'ye alternatif olarak yeni bir siyasi, ekonomik ve askeri ittifak sistemi öneriyor." ifadesi kullanılırken, başlıkta da Doğu Avrupa'daki bu ittifakın Rusya'ya karşı kurulmasının planlandığı kaydedilmişti.

Johnson'ın önerisinin "İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth)" gibi bir anlamda "Avrupa Milletler Topluluğu" olduğu aktarılan haberde, "Johnson'ın kafasındaki Avrupa Milletler Topluluğu modeli, İngiltere'nin liderliğinde Ukrayna, Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya'nın yanı sıra ileri bir tarihte potansiyel olarak Türkiye'yi de içerecek." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği İngiltere Türkiye
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