İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti! Prens Harry haberi alınca bu hale geldi

Hayatını Meghan Markle ile birleştirdikten sonra 19 Şubat 2021 tarihinde kraliyet ailesindeki görevlerinden çekildiğini duyuran Prens Harry, büyükannesi Kraliçe 2. Elizabeth’in sağlık sorunları nedeniyle gözetim altında tutulduğunu öğrendiğinde soluğu Balmoral’da aldı. Sussex Dükü, kraliyet malikanesine götürüldüğü bir arabanın arkasında otururken siyah bir takım elbise ve kravat takıyordu. Bir hayli üzgün olduğu görülen Prens Harry sıklıkla elleriyle başını kapatarak düşünceli tavırlar sergiledi.

MEGAN MARKLE EŞLİK ETMEDİ

Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Kraliçe'nin ölümü açıklanmadan önce Londra’da bir yardım etkinliğine katılmak için İngiltere’deydi. Ancak Kraliçe’nin sağlık duurmunun kötü olduğu haberinin verilmesi üzerine Prens Harry tek başına İskoçya’ya seyahat etti ve Megan Markle ise Londra’da kalmayı tercih etti.



