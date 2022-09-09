Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti! Prens Harry haberi alınca bu hale geldi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti! Prens Harry haberi alınca bu hale geldi

09.09.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde rahatsızlanan ve doktorlar tarafından gözetim altına alınan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. Haberin ülke genelinde duyurulmasından sonra Londra'daki kraliyet konutu Buckingham Sarayı'nda bayraklar yarıya indirildi. Sussex Dükü Harry’nin büyükannesi Kraliçe'nin ölümünün Perşembe günü açıklanmasından önce İskoçya'daki kraliyet mülküne gelişine dair fotoğraflar ortaya çıktı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti! Prens Harry haberi alınca bu hale geldi

Hayatını Meghan Markle ile birleştirdikten sonra 19 Şubat 2021 tarihinde kraliyet ailesindeki görevlerinden çekildiğini duyuran Prens Harry, büyükannesi Kraliçe 2. Elizabeth’in sağlık sorunları nedeniyle gözetim altında tutulduğunu öğrendiğinde soluğu Balmoral’da aldı. Sussex Dükü, kraliyet malikanesine götürüldüğü bir arabanın arkasında otururken siyah bir takım elbise ve kravat takıyordu. Bir hayli üzgün olduğu görülen Prens Harry sıklıkla elleriyle başını kapatarak düşünceli tavırlar sergiledi.

Son dakika: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti! Prens Charles İngiltere Kralı olduSon dakika: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti! Prens Charles İngiltere Kralı oldu

MEGAN MARKLE EŞLİK ETMEDİ

1

Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Kraliçe'nin ölümü açıklanmadan önce Londra’da bir yardım etkinliğine katılmak için İngiltere’deydi. Ancak Kraliçe’nin sağlık duurmunun kötü olduğu haberinin verilmesi üzerine Prens Harry tek başına İskoçya’ya seyahat etti ve Megan Markle ise Londra’da kalmayı tercih etti.

2

3

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth neden öldü? İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in yerine kim geçti?İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth neden öldü? İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in yerine kim geçti?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
9 Eylül Cuma: TV yayın akışı9 Eylül Cuma: TV yayın akışı
Tatil beldesinde toplu tecavüz skandalı! Tam 8 kişi...Tatil beldesinde toplu tecavüz skandalı! Tam 8 kişi...
Öyle bir poz verdi ki! Tulumunu aşağı indirip kalçasını...Öyle bir poz verdi ki! Tulumunu aşağı indirip kalçasını...
Anahtar Kelimeler:
Prens Harry kraliçe 2. elizabeth
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Dokuz kadınla aynı anda evlenmişti! Eşinden şaşırtan itiraf

Dokuz kadınla aynı anda evlenmişti! Eşinden şaşırtan itiraf

Tatil beldesinde toplu tecavüz skandalı! Tam 8 kişi...

Tatil beldesinde toplu tecavüz skandalı! Tam 8 kişi...

Güzelliğiyle göz dolduran 23'lük milyoner servetini anlattı!

Güzelliğiyle göz dolduran 23'lük milyoner servetini anlattı!

İdam sırasını bekliyordu! Gözünün önünde asılanları görünce...

İdam sırasını bekliyordu! Gözünün önünde asılanları görünce...

İlginizi Çekebilir

Türk oyuncularla İngilizce film! Fragmanı yayınlandı

Türk oyuncularla İngilizce film! Fragmanı yayınlandı

Herkes onu merak ediyordu! Haberi alınca bu hale geldi

Herkes onu merak ediyordu! Haberi alınca bu hale geldi

PARTNER
Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Olmaz olsun böylesi: Yemek değil adeta zehir

Olmaz olsun böylesi: Yemek değil adeta zehir

Kabızlık yaşayanlar bu gıdalardan uzak durmalı!

Kabızlık yaşayanlar bu gıdalardan uzak durmalı!

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.