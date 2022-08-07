İngiltere'nin en çok dövmesi olan kadını anlattı! ''Özel bölgeme dövme yaptırdıktan sonra...''

Vücudunun %95'ini dövmelerle kaplamak için binlerce sterlin ödeyerek gündem olan yetişkin içerik yıldızı Becky Holt, en son özel bölgesine dövme yaptırmasıyla gündem olmuştu. Dünyanın en çok dövmeye sahip özel bölgesine sahip olan insanı olduğunu iddia eden Holt, ne yazık ki henüz bunun tadını çıkaramadığını söyledi.

HALA ACI ÇEKİYOR

Dudaklarına bile dövme yaptıracak kadar ileri giden yıldız, son dövmesinin ciddi bir rahatsızlığa neden olduğunu açıkladı. Özel bölgesindeki yanma ve şişlikten ötürü cinsel ilişkiye bile giremediğini anlatan Holt, dövmesini yaptırmasının üzerinden 1 ay geçmesine rağmen hala acı çektiğini söyledi. Çift, genellikle çok aktif bir cinsel yaşamları olduğu için içinde oldukları durumu zor bulduklarını aktardı.

''DAYANILABİLİR''

Her şeye rağmen acının dayanılabilir olduğunu söyleyen Holt, en dayanılmaz olanın koltuk altına yaptırdığı dövmesi olduğunu söyledi. Kaburgalarının da kendisini zorladığını söyleyen genç kadın , mahrem bölgesinin de tamamına dövme yaptırdığını ama buna dayanabildiğini anlattı.



