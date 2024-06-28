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    4. "İngiltere'nin en dövmeli kadını" unvanını kaptırmamak için elinden geleni yapıyor! Cinsel organından sonra kalçasına dövme yaptırdı

    "İngiltere'nin en dövmeli kadını" unvanını kaptırmamak için elinden geleni yapıyor! Cinsel organından sonra kalçasına dövme yaptırdı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    28.06.2024 10:14
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    "İngiltere'nin en dövmeli kadını" unvanına sahip olan Becky Holt isimli kadın 2 yıl önce vajinasına dövme yaptırdığı anları sosyal medyadan paylaşarak viral olmuştu. Fenomen isim bu kez kalçasına dövme yaptırmak için kameranın karşısına geçti. O anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

    "İngiltere'nin en dövmeli kadını" unvanını kaptırmamak için elinden geleni yapıyor! Cinsel organından sonra kalçasına dövme yaptırdı

    Sık sık 'İngiltere'nin en dövmeli kadını' olarak tanımlanan 36 yaşındaki, vücudunun %95'ini dövmelerle kaplatmak için 35 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 459 bin TL) ödeme yaptıktan sonra yeni bir dövmesini takipçilerine gösterdi. Eski sevgilisinin adını kasıklarına mürekkeple yazdırdıktan sonra onu kapatmak için daha fazla dövmeye başvurduğunu dile getiren fenomen isim bu kez kalçasına dövme yaptırdı.

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    1400'den fazla beğeni toplayan gönderisinde Holt, bir dergi okuduğu sırada dövmecinin kalçasına dövme yaptığı anları gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

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    Anahtar Kelimeler:
    dövme
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