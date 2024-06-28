"İngiltere'nin en dövmeli kadını" unvanını kaptırmamak için elinden geleni yapıyor! Cinsel organından sonra kalçasına dövme yaptırdı

Sık sık 'İngiltere'nin en dövmeli kadını' olarak tanımlanan 36 yaşındaki, vücudunun %95'ini dövmelerle kaplatmak için 35 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 459 bin TL) ödeme yaptıktan sonra yeni bir dövmesini takipçilerine gösterdi. Eski sevgilisinin adını kasıklarına mürekkeple yazdırdıktan sonra onu kapatmak için daha fazla dövmeye başvurduğunu dile getiren fenomen isim bu kez kalçasına dövme yaptırdı.

1400'den fazla beğeni toplayan gönderisinde Holt, bir dergi okuduğu sırada dövmecinin kalçasına dövme yaptığı anları gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.