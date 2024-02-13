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    4. Skandal görüntüler! Plajda kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler... Görüntüler sosyal medyada ifşa edildi

    Skandal görüntüler! Plajda kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler... Görüntüler sosyal medyada ifşa edildi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.02.2024 11:00 | Son Güncelleme:
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    Tayland'ın Pattaya kentinde iki turist, yoga tutkunları ve koşucular arasında popüler olan ve 'seks mekanı' olarak ün kazanmaya başlayan bir bölgede cinsel ilişkiye girerken yakalandı. Çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyadan ifşa edilince çok konuşuldu.

    Tayland'ın Pattaya kentinde aileler ve yoga severler arasında popüler olan küçük bir plaj Pratumnak'ta meydana gelen olay yerel basında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Görüntüler kimliği açıklanmayan bir çiftin çevresinde bulunan insanlara aldırış etmeden cinsel birliktelik yaşadığı görüldü. Sosyal medyadan tepkiler gecikmedi.

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    Görüntülerin sosyal medyada infiale neden olmasından sonra polisin çifti bulmak için harekete geçtiği ifade edildi. Bölgede bu tarz olayların sayısının artmasından şikayetçi olan halk, "Polis, internette çok sayıda kullanılmış prezervatifin yerlere ve çalılıklara dağıldığını gösteren resimler ortaya çıkmaya başlayınca nihayet harekete geçmeye karar verdi." ifadesini kullandı.

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    İkinci bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bölgede bulunan insanlar ilk başta herkes gibi egzersiz yaptığını düşünerek çifti görmezden geldi. Ancak sonrasında işlerin kontrolden çıktığı açık bir şekilde görülüyor" yorumunu yaptı.

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    cinsel ilişki sosyal medya Tayland plaj
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