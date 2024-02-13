Skandal görüntüler! Plajda kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler... Görüntüler sosyal medyada ifşa edildi

Tayland'ın Pattaya kentinde aileler ve yoga severler arasında popüler olan küçük bir plaj Pratumnak'ta meydana gelen olay yerel basında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Görüntüler kimliği açıklanmayan bir çiftin çevresinde bulunan insanlara aldırış etmeden cinsel birliktelik yaşadığı görüldü. Sosyal medyadan tepkiler gecikmedi.

Görüntülerin sosyal medyada infiale neden olmasından sonra polisin çifti bulmak için harekete geçtiği ifade edildi. Bölgede bu tarz olayların sayısının artmasından şikayetçi olan halk, "Polis, internette çok sayıda kullanılmış prezervatifin yerlere ve çalılıklara dağıldığını gösteren resimler ortaya çıkmaya başlayınca nihayet harekete geçmeye karar verdi." ifadesini kullandı.

İkinci bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bölgede bulunan insanlar ilk başta herkes gibi egzersiz yaptığını düşünerek çifti görmezden geldi. Ancak sonrasında işlerin kontrolden çıktığı açık bir şekilde görülüyor" yorumunu yaptı.