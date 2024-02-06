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    4. Boşanmamak için aldatmayı savundu! Sosyal medya ikiye bölündü: 'Ayaküstü atışmalara izin vereceksiniz'

    Boşanmamak için aldatmayı savundu! Sosyal medya ikiye bölündü: 'Ayaküstü atışmalara izin vereceksiniz'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.02.2024 08:14 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken bir kadın ikili ilişkilere dair yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Genç kadının 'Boşanmamak için aldattım' notunu eklediği gönderisindeki sözleri sosyal medya kullanıcıları arasında viral oldu. Genç kadının paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında gündem yaratmayı başardı. İkili ilişkilerin günümüzde geldiği noktalardan söz eden genç kadın, "Mutluluğun sırrı aldatmak sanırım bu devirde. Ufak tefek cinayetlere izin vereceksiniz. Bir bakış, küçük flörtler, içinizdeki çapkını öldürmeyin ki ilişkiniz hep canlı kalsın. Biz ne yapıyoruz, 'Ya benimsin ya kara toprağın' diyoruz. Tabulu malımız gibi. Her zaman lezzetli bir sofranın başına oturmaktansa arada sırada ayaküstü atışmalara izin vereceksiniz" dedi.

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    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

    Sözleri sosyal medyada gündem yarattırken binlerce yorum ve beğeni topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Eşim umarım bu videoyu görmez" yorumunu ekledi.
    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Aldatmaya karşıyım. Cinsiyet fark etmiyor. Olmuyorsa boşan bitsin" yorumunu yaptı.
    Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Ayak üstü atıştırmaları abartıp nerde bırakacağını bilemeyip midesini bozanlara bir öneriniz var mı?" dedi.
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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
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