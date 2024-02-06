Boşanmamak için aldatmayı savundu! Sosyal medya ikiye bölündü: 'Ayaküstü atışmalara izin vereceksiniz'

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında gündem yaratmayı başardı. İkili ilişkilerin günümüzde geldiği noktalardan söz eden genç kadın, "Mutluluğun sırrı aldatmak sanırım bu devirde. Ufak tefek cinayetlere izin vereceksiniz. Bir bakış, küçük flörtler, içinizdeki çapkını öldürmeyin ki ilişkiniz hep canlı kalsın. Biz ne yapıyoruz, 'Ya benimsin ya kara toprağın' diyoruz. Tabulu malımız gibi. Her zaman lezzetli bir sofranın başına oturmaktansa arada sırada ayaküstü atışmalara izin vereceksiniz" dedi.