Sosyal medya bu itirafı konuşuyor! 'Evli erkeklerle ilişki yaşıyorum' dedi... Nedeni herkesi şaşkına çevirdi: Bu onların ilişkilerini kurtarıyor

Kadınların kendisini potansiyel tehlike olarak görmesine gerek olmadığını ifade eden River, "Kadınların benden korkmasına gerek yok çünkü ben onların adamlarını almaya çalışmıyorum. Bana geliyorlar çünkü bir şeye ihtiyaçları var. İlişkide bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorlar, bu yüzden ben sadece eksik kısmı tamamlıyorum ve sonra çoğu zaman adam geri dönüp bir aile hayatına sahip olmaktan mutlu oluyor" dedi.