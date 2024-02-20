Sosyal medya bu itirafı konuşuyor! 'Evli erkeklerle ilişki yaşıyorum' dedi... Nedeni herkesi şaşkına çevirdi: Bu onların ilişkilerini kurtarıyor

Geçtiğimiz aylarda ünlü isimlerle yaşadığı ilişkileri nedeniyle sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelen Shona River, yeni itirafıyla da gündem yaratmayı başardı. Offbeat podcast'ine katılan River, tek bir kişiden tüm ihtiyaçları karşılamasını beklemenin haksızlık olduğunu dile getiren profesyonel kız arkadaşlık işinin pek çok evliliği kurtardığını iddia edince viral oldu.
Kadınların kendisini potansiyel tehlike olarak görmesine gerek olmadığını ifade eden River, "Kadınların benden korkmasına gerek yok çünkü ben onların adamlarını almaya çalışmıyorum. Bana geliyorlar çünkü bir şeye ihtiyaçları var. İlişkide bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorlar, bu yüzden ben sadece eksik kısmı tamamlıyorum ve sonra çoğu zaman adam geri dönüp bir aile hayatına sahip olmaktan mutlu oluyor" dedi.
Erkeklerin arada sırada kendilerini şımartmaya hakları olduğunu ifade eden River, "Bence bir erkek karısına aşık olabilir, her şeyi sağlayabilir, şefkatli ve nazik olabilir. Ancak ara sıra bir iki saat boyunca hoş bir arkadaşla kendisini şımartabilir. Sonra ailesinin yanına dönüp hiçbir şey olmamış gibi davranabilir" diye konuştu.
Bir insanla beraberlik yaşamanın sıkıcı olduğunu söyleyen River, "Biriyle çıksaydım ve o büyük bir futbol hayranı olsaydı, tüm maçlara onunla gitmemi isterdi, bu çok korkunç olurdu, çünkü futbolun çok sıkıcı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.