Ünlü futbolcu Alan Shearer'ın kızı Hollie, bikinili pozuyla nefes kesti! Ten rengi bikinisi olay oldu

İngiltere’nin futbol camiasında adını kabul ettiren isimlerinden Alan Shearer’ın kızı Hollie, sosyal medya paylaşımlarıyla 62 bin sosyal medya takipçisine ulaşmayı başardı. Saçlarını doğal bir şekilde toplayan Hollie’nin ten rengi bikinisini şapkasıyla gizlediği pozu sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

Sosyal medya kullanıcıları Hollie’nin paylaşımına yoğun ilgi gösterdi. Gönderisine açıklama yazmamayı tercih eden fenomen ismin fotoğrafını gören takipçileri, Hollie’nin güzelliğini öven yorumlarda birleşti. Bazı kullanıcılar ise güzel isme “Baban bu fotoğraflar ne diyor?” yorumunu yaptı.



