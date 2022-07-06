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Ünlü futbolcu Alan Shearer'ın kızı Hollie, bikinili pozuyla nefes kesti! Ten rengi bikinisi olay oldu

06.07.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin futbol efsanelerinden biri olarak kabul edilen Alan Shearer'ın kızı Hollie, tatilinden pozları yayınlamaya devam ediyor. Kısa sürede sosyal medyada popüler olmayı başaran Hollie, son olarak ten rengi bikinisini şapkasıyla gizlediği bir fotoğrafını sosyal paylaştı. Kusursuz fiziğiyle hayranlarından tam not alan Hollie’nin fotoğrafına beğeni yağdı.

Ünlü futbolcu Alan Shearer'ın kızı Hollie, bikinili pozuyla nefes kesti! Ten rengi bikinisi olay oldu

İngiltere’nin futbol camiasında adını kabul ettiren isimlerinden Alan Shearer’ın kızı Hollie, sosyal medya paylaşımlarıyla 62 bin sosyal medya takipçisine ulaşmayı başardı. Saçlarını doğal bir şekilde toplayan Hollie’nin ten rengi bikinisini şapkasıyla gizlediği pozu sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

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SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

bikini kapak

Sosyal medya kullanıcıları Hollie’nin paylaşımına yoğun ilgi gösterdi. Gönderisine açıklama yazmamayı tercih eden fenomen ismin fotoğrafını gören takipçileri, Hollie’nin güzelliğini öven yorumlarda birleşti. Bazı kullanıcılar ise güzel isme “Baban bu fotoğraflar ne diyor?” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya bikini
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