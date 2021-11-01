İngiltere ve Fransa arasında balıkçılık lisansı yüzünden yaşanan anlaşmazlık sürüyor

İngiltere ve Fransa arasında balıkçı teknelerine verilen izinler yüzünden yaşanan anlaşmazlık devam ediyor.

Pazar günü İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın Roma'da yaptıkları görüşmenin ardından da mevzu çözüme kavuşmadı.

İngiltere hükümeti, topun Fransa'da olduğunu belirterek Fransa'nın İngiliz balıkçılar için limanlarına girmelerine izin vermeyecekleri tehdidini geri çekmesi gerektiğini vurguladı.

Macron ise İngiltere'nin adım atması gerektiğini belirterek Pazartesi günü olumlu bir cevap beklediklerini aktardı.

Macron, meselenin iki ülke arasında olmadığını, bir Avrupa Birliği mevzusu olduğunu da vurguladı.

İngiltere'nin Fransız balıkçı teknelerine ülkenin karasularında balıkçılık yapabilmeleri adına lisanslarını yenilemesi için Fransa tarafından verilen süre Salı günü sona eriyor.

Fransa, bu lisansların yenilenmemesi takdirinde İngiliz balıkçı teknelerinin bazı limanlarına girişine izin vermeyeceğini aktardı.

İki liderin Pazar günü yaptıkları görüşmenin ardından Fransız yekililer, önümüzdeki birkaç saat ve gün içinde bu mevzunun çözüme kavuşması için iki liderin anlaştığını açıkladı.

Ancak daha sonra Johnson'ın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada üzerinde anlaşılan bir mevzu olmadığı belirtildi.

Cuma günü Fransa Başbakanı Jean Castex, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e gönderdiği mektupta AB'nin bu konuda 'AB'yi terk etmenin kalmaktan daha çok zarara yol açacağını gösteren bir adım atması gerektiğini' dile getirmişti.

Johnson ise "Fransız başbakanın İngiltere'nin AB'den çıktığı için cezalandırılmasını istemesinden ötürü" şaşırdığnı belirtti.

Balıkçılık, İngiltere ve Fransa ekonomilerinde küçük bir yer kaplasa da Brexit süreci boyunca önemli bir rol oynadı.

Son gerilim ise bir İngiliz trol gemisinin Fransa tarafından ele geçirilmesi, bir başka balıkçı gemisine ise Perşembe günü Le Havre limanında ceza kesilmesinin ardından geldi.

Bu son yaşanan gelişmeler, İngiltere'nin Fransa'ya Brexit sonrası sularında Fransız balıkçılara kaç adet lisans sağlayacağı meselesinin tartışılmasına yol açtı.

Fransa, İngiltere ve Jersey Adası'nın geçen ay onlarca Fransız gemisine balıkçılık lisansı vermemesine tepki göstermişti.

Bunun üzerine Fransa, eğer Salı gününe kadar bu mesele çözülmezse İngiliz gemilerine limanlarında yüklerini boşaltmayı yasaklayacağını, İngiliz gemileri ve kamyonları üzerindeki denetimleri artıracaklarını açıkladı.

Fransa, Jersey adasına elektrik vermeyi kesebileceğini de aktardı.

Cumartesi günü yaptığı açıklamada İngiltere Başbakanı Johnson, iki ülke arasındaki ilişkilerde fırtına yaşandığını kabul etmiş, ancak iki ülkeyi birleştiren meselelerin farklılıklarından daha önemli olduğunu vurgulamıştı.

