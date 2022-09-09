Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. İngiltere yasta! Halk Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünü Buckingham Sarayı’nın önünde şarkıyla andı

İngiltere yasta! Halk Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünü Buckingham Sarayı’nın önünde şarkıyla andı

09.09.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümünden sonra ülkede 10 günlük ulusal yas ilan edildi. Kraliçe’nin ölümüyle birlikte İngiltere’de bayraklar yarıya indirildi ve etkinlikler iptal edildi. Kraliçe’nin ölüm haberini alan halk gözyaşları içinde Buckingham Sarayı’nın önüne akın etti. Binlerce kişi sarayın önünde hep bir ağızdan ‘God Save The King (Tanrı Kralı Korusun)’ şarkısını söylemeye başladı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde rahatsızlandığı ve doktorlar tarafından gözetim altında tutulduğu haberi dünya basınına bomba gibi düşmüştü. Tıbbi gözetim haberinden kısa bir süre sonra ise Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 96 yaşında hayatını kaybettiğini doğruladı. Kraliçe’nin vefat etmesi üzerine oğlu Prens 3. Charles tahta çıktı. Kraliçe’nin ölüm haberini alan İngilizler ise Buckingham Sarayı’nın önünde toplanarak hem yas tuttu hem de yeni Kral Charles’a olan bağlılıklarını God Save The King (Tanrı Kralı Korusun)’ şarkısını söyleyerek gösterdi.

Prenses Diana ve Prens Charles’in boşanma sebebi olarak gösterilmişti! Şimdi 'Kraliçe Eş' olduPrenses Diana ve Prens Charles’in boşanma sebebi olarak gösterilmişti! Şimdi 'Kraliçe Eş' oldu

SAYGI DURUŞUNA KATILDILAR

1

BBC’de yer alan habere göre Kraliçe 2. Elizabeth’in 9 Eylül 2022'deki ölüm haberini yayınlanırken binlerce yaslı kişi Birleşik Krallık'ın en uzun süre görev yapan hükümdarının hayatını anmak için bir saygı duruşuna katıldı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde binlerce kişinin katıldığı saygı duruşunda hep bir ağızdan ‘God Save The King (Tanrı Kralı Korusun)’ şarkısı söylendi.

2

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti! Prens Harry haberi alınca bu hale geldiİngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti! Prens Harry haberi alınca bu hale geldi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya manşetlerine gibi düştü! “Yeri doldurulamaz”Dünya manşetlerine gibi düştü! “Yeri doldurulamaz”
Tatil beldesinde toplu tecavüz skandalı! Tam 8 kişi...Tatil beldesinde toplu tecavüz skandalı! Tam 8 kişi...
Öyle bir poz verdi ki! Tulumunu aşağı indirip kalçasını...Öyle bir poz verdi ki! Tulumunu aşağı indirip kalçasını...
Anahtar Kelimeler:
İngiltere kraliçe 2. elizabeth
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Dokuz kadınla aynı anda evlenmişti! Eşinden şaşırtan itiraf

Dokuz kadınla aynı anda evlenmişti! Eşinden şaşırtan itiraf

Gören anlamadı! Marketin ortasında eğildi, iç çamaşırını kokladı

Gören anlamadı! Marketin ortasında eğildi, iç çamaşırını kokladı

Tatil beldesinde toplu tecavüz skandalı! Tam 8 kişi...

Tatil beldesinde toplu tecavüz skandalı! Tam 8 kişi...

Herkes merak ediyordu! Böyle görüntülendi

Herkes merak ediyordu! Böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Halk sokağa döküldü! Sarayın önünde manidar şarkı

Halk sokağa döküldü! Sarayın önünde manidar şarkı

Olmaz olsun böylesi: Yemek değil adeta zehir

Olmaz olsun böylesi: Yemek değil adeta zehir

Columbia ayakkabı mega indirimde! 3400 TL'ye düştü! Bu fırsat kaçmaz

Columbia ayakkabı mega indirimde! 3400 TL'ye düştü! Bu fırsat kaçmaz

Güzelliğiyle göz dolduran 23'lük milyoner servetini anlattı!

Güzelliğiyle göz dolduran 23'lük milyoner servetini anlattı!

Kan şekerini anında düşürür, bağışıklığı çelik gibi yapar...

Kan şekerini anında düşürür, bağışıklığı çelik gibi yapar...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.