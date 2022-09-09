İngiltere yasta! Halk Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünü Buckingham Sarayı’nın önünde şarkıyla andı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde rahatsızlandığı ve doktorlar tarafından gözetim altında tutulduğu haberi dünya basınına bomba gibi düşmüştü. Tıbbi gözetim haberinden kısa bir süre sonra ise Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 96 yaşında hayatını kaybettiğini doğruladı. Kraliçe’nin vefat etmesi üzerine oğlu Prens 3. Charles tahta çıktı. Kraliçe’nin ölüm haberini alan İngilizler ise Buckingham Sarayı’nın önünde toplanarak hem yas tuttu hem de yeni Kral Charles’a olan bağlılıklarını God Save The King (Tanrı Kralı Korusun)’ şarkısını söyleyerek gösterdi.

SAYGI DURUŞUNA KATILDILAR

BBC’de yer alan habere göre Kraliçe 2. Elizabeth’in 9 Eylül 2022'deki ölüm haberini yayınlanırken binlerce yaslı kişi Birleşik Krallık'ın en uzun süre görev yapan hükümdarının hayatını anmak için bir saygı duruşuna katıldı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde binlerce kişinin katıldığı saygı duruşunda hep bir ağızdan ‘God Save The King (Tanrı Kralı Korusun)’ şarkısı söylendi.



