İnsan bazen hayret ediyor! Pes dedirten ev ilanları...

Korku evi gibi... Her şeyin fazlası zarar

Geyik seviyorsanız bir daha düşünün...



Bir değil iki değil daha çok klozet... Ama neden?



Anlaması güç bir ilan daha... Et ve et ve et... Panik yok panik yok...



Gizli bir geçide mi açılıyor acaba her kapı?