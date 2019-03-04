İnsan bazen hayret ediyor! Pes dedirten ev ilanları...

Mükemmel evi hayal etmek eğlenceli olsa da aramaya başlayınca karşımıza tuhaf seçenekler çıkabiliyor. Bahçeli büyük bir eviniz olsun mu isterdiniz yoksa ormanın derinliklerinde kimselerin olmadığı bir ev mi?

Seçenekler derken aklınıza bunlar geliyor değil mi? Oysa öyle ev ilanları var ki insanın aklını başından alıyor!

Terrible Real Estate Agent Photos (Korkunç Emlak Fotoğrafları) adlı bir blog sitesi de internette gördükleri pes dedirten satılık veya kiralık ev ilanlarını bulup takipçileriyle paylaşıyor.

Buyrun bazı örnekler:

Korku filminden kalanlar gibi değil mi?



Bu nasıl bir fantezi?



Çimden havuzlu bir ev?



Merdivenden iniyorsun hoop klozet...



Biz diyecek bir şey bulamadık...



Aman evin içinin ne önemi var bisikletim şekil değil mi?



Mutfak kabusları... Mutfağa girmek yürek ister mi dersiniz?



Korku evi gibi... Her şeyin fazlası zarar



Büyük bir salon istiyoruz derken bunu mu demek istemiştiniz? Salonun bir ucundan diğer ucuna otobüs kalkar...



İzlenmek? Neden?



Olay yeri detaylarıyla süslü bir salon:/

