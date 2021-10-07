İnsan ilişkilerini reddeden YouTuber, erkeklere tavsiyeler verdi! Flört taktikleri sosyal medyada gündem yarattı

Sosyal medyada “Bebek kral” olarak lakabıyla anılan Hugh Hefner, insan ilişkilerinin suni olduğunu ileri sürerek kendisine şişme bebeklerden oluşan bir hayat kurdu. Gerçek kadınların yerine şişme bebeklerle olmayı seçmesini bekarlık olarak niteleyenlerin aksine Hefner, erkeklere ilişki tüyosu vermeyi ihmal etmedi. İlişkilerin anahtarının öz güven olduğunun belirten Hefner, “Bir kadınla duygusal bir bağ kurabilmek için ilk olarak kendinize güvenmelisiniz. Aksi halde bu ilişkiye yenik bir şekilde başlarsınız” dedi.

“BU BENİM TERCİHİM”

Kadınlarla diyolog kurma konusunda sorun yaşamadığını dile getiren Hugh Hefner, birden fazla ilişkisi olabileceği için şişme bebekleri tercih ettiğini söyledi. Hefner, “Bebeklerle birlikte olmak benim için insanlarla olmaktan çok daha iyi. Çünkü karmaşık değiller ve tamamen stressizler.” diye konuştu.



