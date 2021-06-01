İnsan vücudu hakkında daha önce duymadığınız birbirinden ilginç bilgiler!

İkokul yıllarında biyoloji dersinde mutlaka anatomi hakkında çeşitli bilgilere sahip olmuşsunuzdur. Üniversite eğitiminde tıp alanını seçtiyseniz bu bilgiler elbette ki daha derin bir anlam ifade etmeye başlamıştır. Son yıllarda teknolojinin gelişmesine rağmen vücudumuzla ilgili bilmediğimiz pek çok şey olduğu ortaya çıktı. Sizler için daha önce duymadığınız ve şaşkınlık yaratacak bilgileri araştırdık.

PİNOKYO ETKİSİ

Pinokyo karakteri birçoğunuzun çocukluğunun kahramanıdır. Pinokyo masalını bilmeyen neredeyse yoktur. Peki Pinokyo etkisinin gerçek olduğunu söylesek? Araştırmacılar, yalan söylediğimizde burun ve göz çevremizdeki sıcaklığın arttığını fark ettiler.

KAHKAHA ATMAK

Gülmenin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri yapılan araştırmalarla ortaya konuldu. Yapılan son incelemeler de bu tezi doğruluyor. Gülmek özellikle kahkaha atmak vücudunuzda ağrıyı azaltacak kimyasalların serbest kalmasını sağlıyor.

KULAK KİRİ

Kulak kirinin görevi, kulak kanallarını temizlemek ve enfeksiyonlardan korumaktır. Kulak kirinin temizlenmesi sanılanın aksine yararlı değil, zararlıdır. Bu nedenle kulaklarınızı yüzeyden temizlemeye özen göstermelisiniz.