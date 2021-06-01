İnsan vücudu hakkında daha önce duymadığınız birbirinden ilginç bilgiler!

İkokul yıllarında biyoloji dersinde mutlaka anatomi hakkında çeşitli bilgilere sahip olmuşsunuzdur. Üniversite eğitiminde tıp alanını seçtiyseniz bu bilgiler elbette ki daha derin bir anlam ifade etmeye başlamıştır. Son yıllarda teknolojinin gelişmesine rağmen vücudumuzla ilgili bilmediğimiz pek çok şey olduğu ortaya çıktı. Sizler için daha önce duymadığınız ve şaşkınlık yaratacak bilgileri araştırdık.
Pinokyo karakteri birçoğunuzun çocukluğunun kahramanıdır. Pinokyo masalını bilmeyen neredeyse yoktur. Peki Pinokyo etkisinin gerçek olduğunu söylesek? Araştırmacılar, yalan söylediğimizde burun ve göz çevremizdeki sıcaklığın arttığını fark ettiler.
Gülmenin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri yapılan araştırmalarla ortaya konuldu. Yapılan son incelemeler de bu tezi doğruluyor. Gülmek özellikle kahkaha atmak vücudunuzda ağrıyı azaltacak kimyasalların serbest kalmasını sağlıyor.
Kulak kirinin görevi, kulak kanallarını temizlemek ve enfeksiyonlardan korumaktır. Kulak kirinin temizlenmesi sanılanın aksine yararlı değil, zararlıdır. Bu nedenle kulaklarınızı yüzeyden temizlemeye özen göstermelisiniz.
Saç kökleri uyku alışkanlıkları ve rutini hakkında pek çok bilgi verir. Saçlarımız, uyku düzenimizi de içeren 24 saatlik sirkadiyen saatimizle ilgili ipuçları verir.
Birçok kişi yemekten sonra şekerleme yapmak ister. Özellikle öğle yemeklerinden sonra bir ağırlık çöker. İşin sırrı aslında yemekle ilgili değildir. Sirkadiyen ritmimiz uyandıktan 7 ila 9 saat sonra, belirli aralıklarla uyku sinyali gönderir. Dolayısıyla kendimizi uykulu hissederiz.
Uyanık geçen bir günümüzün yaklaşık 44 dakikasını aslında gözlerimiz kapalı geçiriyoruz! Göz kırpmak, yalnızca gözlerimizi nemlendirmek ve korumakla kalmaz aynı zamanda dinlenmemize de yardımcı olur. Beynimiz o minicik göz kırpma anını dinlenmek için kullanır.
Bağışıklık sistemi, vücudu dış etkenlere karşı ve tehditlere karşı koruyan en önemli mekanizmadır. Mide de bağışıklık sistemine bu konuda yardımcı olur. Mide vücuda giren mikropların çoğunu mide asidi sayesinde durdurur.
Vücudumuzun en hızlı kasları gözlerimizde bulunur. Her bir gözde birer tane olmak üzere iki adet orbicularis oculi kasımız vardır. Bu kaslar, bir nesne gözümüze temas etmeye çalıştığında 100 milisaniyeden daha kısa sürede gözlerimizi kapatır.
Bilim insanları, vücudumuzda amortisör görevi gören bazı moleküler yapılar keşfettiler. Araştırmacılara göre bu bulgu, vücudumuzun bu kadar etkileşime rağmen nasıl parçalanmadan canlı dokuyu barındırdığı sorusuna ışık tutuyor.
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